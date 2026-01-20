CONADE presenta Plan Nacional del Deporte Adaptado 2026

Ciudad de México.- El Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX) fue el marco para la histórica reunión, en la que autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) realizaron la presentación del Plan Nacional del Deporte Adaptado 2026, a la que se dieron cita deportistas destacados, entrenadores, presidentes de federaciones nacionales y autoridades del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).

En la presentación, que por primera vez se realiza por parte de la CONADE, se informó a detalle sobre temas como becas, reglas de operación, criterios para asistir a competencias internacionales, servicios en el CEPAMEX, comprobaciones y apoyos del equipo multidisciplinario con que cuentan los deportistas como médicos, psicólogos y fisioterapeutas, entre otros temas.

Guillermo Cortés, subdirector general de la CONADE, resaltó que el objetivo de esta presentación es que los deportistas, entrenadores y federativos conozcan cuáles son las diferentes áreas de la CONADE, sus diferentes funciones, responsabilidades y los procesos que se necesitan con cada área, para que todos tengan los apoyos requeridos para sus competencias y desempeño.

Luis Rivera, subdirector de Calidad para el Deporte, destacó ante los presentes: “A petición de nuestro director Rommel Pacheco, hoy estamos trabajando en un Plan Nacional del Deporte Adaptado, que contempla seis ejes de apoyo a los cuales se les invertirá un presupuesto, para poder garantizar una buena preparación, clasificación y resultados de todos ustedes. Tenemos 70 federaciones deportivas a las que estamos apoyando, sabemos que siempre hace falta más, pero estamos en el camino para recortar esa brecha y que el deporte adaptado sea una de las prioridades, como hoy lo estamos demostrando”.

Por su parte, Lenia Ruvalcaba, jefa de analistas de Deporte Adaptado, aclaró dudas y detalló que este año se llevará a cabo el Circuito Nacional de Deporte Adaptado, evento con el que se busca fortalecer el desarrollo de diferentes disciplinas.

Para informar sobre cada tema, también se dieron cita: Carolina Acosta, directora de Alto Rendimiento; Dulce María Pérez, directora de Medicina y Ciencias Aplicadas; Lourdes Martínez, subdirectora administrativa; Néstor Gatica, jefe de Departamento del CEPAMEX y Jahir Ocampo, director del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), entre otros.

Al finalizar la reunión, que se alargó para resolver las dudas de todos los presentes, Miguel Ángel García Meza, presidente del Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), reconoció la importancia de esta presentación.

“Este ejercicio es histórico para el movimiento paralímpico y para el deporte adaptado, porque es la primera vez en 25 años que se realiza una reunión de este tipo y creo que este trabajo con las autoridades de CONADE va a dar buenos frutos a corto, mediano y largo plazo”, señaló García Meza.

Isabel Huitrón, triple medallista de judo en los Juegos Sordolímpicos, compartió su opinión de la presentación. “Creo que se trataron temas muy importantes, que como deportista es importante saber, como las becas, el apoyo psicológico y las instalaciones”.

Por último, Brenda Osnaya, seleccionada paralímpica de para triatlón, afirmó: “Es la primera vez que hacen esta junta informativa de parte de la CONADE, estamos muy agradecidos con la información que nos brindan, ya que para nosotros como atletas es sumamente importante saber a inicios de año todo el tema de los beneficios y de las obligaciones que tenemos y creo que esto será un parteaguas”.