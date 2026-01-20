Buffalo Bills cambia de rumbo y despide a Sean Mcdermott

Orchard Park, Nueva York.- Los Buffalo Bills dieron un golpe de timón rumbo a la próxima temporada de la NFL. La franquicia anunció el despido de Sean McDermott, quien se mantuvo nueve años como entrenador en jefe, en una determinación que marca el inicio de una nueva búsqueda en la liga, donde cada vez son más los equipos que modificarán su estructura desde el banquillo.

La salida de McDermott se concretó un día después de que los Bills fueran eliminados en la ronda divisional, tras caer en tiempo extra ante los Denver Broncos el sábado, un desenlace que terminó por sellar su etapa al frente del conjunto neoyorquino.

“Sean ha hecho un trabajo admirable al frente de nuestro equipo de fútbol americano durante las últimas nueve temporadas”, declaró el dueño del equipo, Terry Pegula. “Pero creo que necesitamos una nueva estructura de liderazgo para brindar a esta organización la mejor oportunidad de llevar a nuestro equipo al siguiente nivel”.

McDermott llegó a Buffalo el 11 de enero de 2017 y se convirtió en el arquitecto del resurgimiento de una franquicia que por años se mantuvo fuera de la conversación. Antes de su contratación, los Bills no habían vuelto a playoffs desde 1999. Con su gestión, el equipo regresó a la constancia competitiva al clasificar en ocho ocasiones a postemporada y ganar cinco títulos de la división Este de la AFC.

Aunque el proyecto se sostuvo durante casi una década, el punto que terminó pesando fue la falta de un boleto al Super Bowl. Pese a múltiples apariciones en playoffs, los Bills no lograron instalarse en el partido por el campeonato, quedando con récord de 8-8 en postemporada durante el ciclo de McDermott.

“Sean ayudó a cambiar la mentalidad de esta organización y fue fundamental para que los Bills se convirtieran en un equipo que siempre participa en los playoffs”, agregó Pegula. “Respeto todo el trabajo, la lealtad y la atención al detalle que demostró por este equipo y la comunidad”.

La decisión de Buffalo amplía el panorama de movimientos en la NFL. Con la salida de McDermott, serán 10 los equipos que estrenen entrenador en jefe la próxima campaña. Nueve de estas vacantes ocurrieron por despidos, mientras que el caso de Mike Tomlin fue distinto, ya que el entrenador decidió renunciar la semana pasada a su cargo con Pittsburgh Steelers. En tanto, New York Giants y Atlanta Falcons ya resolvieron su situación al contratar a John Harbaugh y Kevin Stefanski, respectivamente.

Los Bills confirmaron que Brandon Beane encabezará el proceso para encontrar al nuevo estratega, con la misión de consolidar el talento del plantel y, sobre todo, llevarlo a donde no pudo llegar en los últimos años: el Super Bowl.