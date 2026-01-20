Presentan nuevo uniforme de Ferrari en la F1

Maranello, Italia.- Ferrari sigue demostrando que en la Fórmula 1 no basta con correr rápido: también hay que imponer estilo. La escudería italiana presentó oficialmente sus nuevos uniformes para la temporada 2026 y, fiel a su esencia, lo hizo con un diseño que mantiene la tradición del rojo, pero que introduce cambios visibles que ya provocaron un choque de opiniones entre los aficionados.

La revelación se realizó mediante un video difundido en el canal de YouTube de la Scuderia Ferrari, donde Lewis Hamilton y Charles Leclerc mostraron el nuevo mono de carreras. A simple vista, el traje conserva el color característico que ha acompañado al equipo a lo largo de su historia, pero ahora incorpora una mayor presencia del blanco, principalmente en hombros, cuello, laterales del torso y la parte baja de las piernas, dándole un aspecto más contrastante y moderno.

Uno de los elementos más llamativos del rediseño es la desaparición de la franja horizontal que se utilizó en temporadas recientes, lo que permitió que las líneas blancas rompieran los paneles del uniforme entre el pecho y los hombros, dando una sensación de mayor limpieza visual. Para muchos seguidores, este detalle evoca al uniforme de 2007, recordado por ser el año en el que Ferrari contó con figuras como Kimi Räikkönen y Felipe Massa, en una de las campañas más memorables para la escudería.

Los patrocinadores también tuvieron ajustes. Los logotipos fueron reubicados más cerca de la parte alta del pecho, mientras que el emblema del caballo rampante permanece como protagonista. Sin embargo, el detalle que más ruido hizo entre la afición fue el azul del patrocinador principal Hewlett-Packard (HP), un color que resalta en medio del rojo y blanco, y que se convirtió en tema de conversación inmediata.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos aficionados celebraron el diseño y aseguraron que lo comprarían “de inmediato”, mientras otros criticaron aspectos como el contraste en el calzado, al considerar que rompe con la armonía del uniforme. Aun así, el debate más intenso giró alrededor del logotipo de HP, ya que varios seguidores pidieron que se adapte a la paleta tradicional de Ferrari para evitar que desentone.

Se espera que este diseño no solo se mantenga en los pilotos, sino que también forme parte del personal y del merchandising oficial. Además, podría marcar la línea estética de la decoración del monoplaza SF-26, el cual será presentado el próximo 23 de enero. Ferrari ya comenzó 2026 acelerando… incluso desde el vestidor.