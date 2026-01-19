Rescatan a tres perros víctimas de maltrato en operativo intermunicipal

Metepec, Méx.- Gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Municipal de Metepec, la Policía de Atención Ambiental y Protección Animal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Municipal de Tenango del Valle, fueron rescatados tres perros que se encontraban en condiciones de maltrato, amarrados con cadenas y con evidentes signos de descuido y deterioro físico.

El rescate se llevó a cabo tras detectarse que los animales vivían en un entorno que ponía en riesgo su salud y bienestar, sin acceso a cuidados básicos y sometidos a un trato indigno. Ante esta situación, las autoridades actuaron de manera inmediata para salvaguardar la integridad de los caninos y evitar que continuaran en ese estado.

Una vez asegurados, los tres perros fueron trasladados al Centro de Control Animal de Mexicalzingo, donde actualmente reciben atención veterinaria especializada y los cuidados necesarios para su recuperación.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, destacando la importancia de actuar con firmeza frente al maltrato animal. “No podían seguir así. Por eso actuamos de inmediato. Ya están a salvo y fueron trasladados al Centro de Control Animal de Mexicalzingo, donde están recibiendo la atención, el cuidado y el cariño que tanto necesitaban para recuperarse. Aquí no toleramos el maltrato animal. Seguimos trabajando para proteger a quienes no tienen voz y para fomentar una cultura de respeto y responsabilidad”, señaló el alcalde.

Autoridades municipales y estatales reiteraron que este tipo de acciones forman parte de una política permanente para prevenir y sancionar el maltrato animal, así como para promover la tenencia responsable de mascotas. Asimismo, subrayaron que la colaboración entre corporaciones de distintos municipios resulta fundamental para atender de manera eficaz este tipo de casos.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación de abuso o negligencia contra animales, recordando que la participación social es clave para erradicar estas prácticas y construir comunidades más conscientes y respetuosas con la vida animal.