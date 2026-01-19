Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- En coordinación con la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, se logró detener a 4 integrantes de la banda “Los Pantera”, que maniobraba en las colindancias de Naucalpan, Tlalnepantla y Azcapotzalco.

Trabajos de inteligencia de la Guardia Municipal, en conjunto con la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, se logró desarticular una importante banda dedicada al robo de vehículos, que azotaba a diversos municipios del Estado de México y que operaba en las colindancias de Naucalpan, Tlalnepantla y Azcapotzalco, perpetrando unos 4 delitos al día, auxiliados con la tecnología.

De acuerdo a las investigaciones, los cuatro detenidos por los delitos de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación en dos acciones que se realizaron, eran integrantes de la banda de “Los Pantera”, dedicados al robo de vehículo de gama media con la finalidad de remarcarlos y venderlos, así con la documentación falsa.

Los hechos sucedieron luego que, elementos de la Policía de Investigación de la Guardia Municipal y de la Fiscalía reciben una alerta por un vehículo de la marca Audi, tipo Q3, modelo 2014, color blanco, que contaba con consigna operativa emitida por el C5, por ello iniciaron la búsqueda y localización, logrando en la calle Hacienda de Tolentino, en la Colonia Bosques de Echegaray.

Una vez ubicado el auto, los elementos de la Guardia Municipal pidieron al conductor y al copiloto, detener su circulación, haciendo caso omiso, por lo que se procede a cerrarles el paso, solicitándoles descender del vehiculó para realizar una inspección al carro y a los sujetos, que se identificaron como Diego “N” y Oscar “N”.

Durante la revisión, se les encontraron diversos objetos, entre estos: un sensor de encendido de color negro; una mariconera de color negro con dos sensores de encendido de la marca Keydiy color negro. Un sensor de encendido de color negro, un codificador de llaves de color negro, marca Keydiy; una caja de encendido universal para todo tipo de vehículos de la marca Easy- Box, color azul. También un juego de llaves de color negro y una llave de fuerza de acero para abrir todo tipo de vehículos.

Los elementos de la Guardia Municipal y de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos procedieron a su detención y traslado para su puesta a disposición ante el Ministerio Público, por los hechos delictuosos de encubrimiento por receptación.

En otra acción más, que se llevó a cabo en Lomas Verdes, se logró la detención de Julián “N” y Alejandro “N”, quienes a bordo de una motocicleta de la marca Kawasaki, color gris con verde, sin placas de circulación, conducían en sentido contrario, al solicitarles el alto, hacen caso omiso, por lo inicia su persecución dándoles alcance metros más adelante, tras su revisión portaban envoltorios con sustancias prohibidas y el vehículo sin placas.

Hasta el momento, se han detenido a 4 sujetos integrantes de la banda denominada “Los Pantera”.

La Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Tlalnepantla es la encargada de realizar las investigaciones necesarias.

El Gobierno de Naucalpan desde el inicio de la administración ha impulsado la Estrategia Seguridad” con Todo” y, derivado de la Estrategia Operativa Oriente, de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno realiza acciones y operativos para disminuir la incidencia delictiva que, de acuerdo a las últimas cifras continúan dando resultados de manera exitosa.

En cuanto al robo de vehículo con violencia en Naucalpan, se presentó una reducción del 49.3% y, en el robo de vehículo sin violencia registró una baja del 44.8%, en una comparativa del 2025 con el 2024.