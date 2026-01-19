Erika Olea consolida alianza con empresarios para impulsar desarrollo en Tianguistenco

Tianguistenco, Méx.- En un encuentro histórico que marca un antes y un después para el desarrollo económico del municipio, la Presidenta Municipal de Tianguistenco, Erika Patricia Olea de la Torre, encabezó una reunión estratégica con líderes del sector empresarial del Estado de México e industriales de la zona metropolitana de Tianguistenco, refrendando su liderazgo, visión de futuro y voluntad política para posicionar al municipio como un polo de inversión confiable, competitivo y con rumbo claro.

Durante la reunión, el Ayuntamiento de Tianguistenco, a través del área de Desarrollo Económico, presentó ante empresarios e industriales la Estrategia de Atracción de Inversiones, un plan integral en el que participan de manera coordinada las áreas de catastro municipal, tesorería, protección civil, movilidad, agua, desarrollo urbano y medio ambiente, con el objetivo de brindar un oportuno acompañamiento institucional, certeza jurídica y facilitar los procesos administrativos y de regularización tanto de nuevos proyectos como de empresas ya establecidas.

La Presidenta Municipal subrayó que su administración tiene una convicción clara: ser aliada del sector productivo y no un obstáculo, reconociendo que la inversión privada es un motor fundamental para la generación de empleos, el bienestar social y el crecimiento sostenible del municipio.

Como parte de esta estrategia, se revisan y fortalecen los mecanismos de implicación administrativa del municipio para promover nuevas unidades económicas, dar seguimiento puntual a las inversiones y agilizar los procesos, siempre bajo el marco legal y con un enfoque de desarrollo ordenado.

En el encuentro, Erika Patricia Olea de la Torre agradeció la participación y disposición al diálogo de Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM); Rogelio Argüelles Madrigal, director general del Parque Industrial Toluca 2000; José Luis Alejandro Espíndola, presidente de Industriales Tianguistenco; Julián Niembro, presidente de COPARMEX Estado de México, y Gilberto Sauza Martínez, expresidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, destacando su compromiso con el desarrollo regional.

Asimismo, reconoció de manera especial el espíritu de colaboración que durante el primer año de gestión de empresas como Daimler Truck AG, Haber’s, Raloy, Plásticos y Metales MYC, Productora ARBR, Sanfer IASA Salud Animal, GD Vulcano, Trajes Mexicanos, entre otras; cuya participación confirma la confianza del sector productivo en Tianguistenco como un municipio con vocación industrial, solidez económica y condiciones reales para el crecimiento sostenible.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal afirmó: “En Tianguistenco entendemos que atraer inversión no es únicamente promover territorio; es ofrecer certeza, reglas claras, institucionalidad y una visión compartida de futuro. Esta mesa de trabajo tiene como objetivo presentar el Plan de Acción para la Atracción de Nuevas Inversiones, pero también abrir un espacio de escucha y corresponsabilidad con quienes ya generan empleo, valor y desarrollo en nuestro municipio.”

Añadió que esta administración cree firmemente en el desarrollo con orden, la coordinación interinstitucional y la construcción de confianza como pilares de la prosperidad, trabajando de manera alineada con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para facilitar procesos y generar condiciones reales para la inversión productiva.

“Que este encuentro sea el inicio de nuevos proyectos, de acuerdos sólidos y de una ruta compartida que coloque a Tianguistenco en una etapa de mayor dinamismo económico, bienestar social y futuro para las próximas generaciones”, puntualizó.

Con acciones concretas y una visión estratégica, Tianguistenco avanza para detonar aún más su vocación industrial, consolidándose como uno de los municipios clave dentro de las zonas metropolitanas más importantes del Estado de México, apostando por un crecimiento económico ordenado, legal y con beneficios sociales duraderos.