Avanza programa Senderos Seguros en el oriente del EdoMéx

Toluca, Méx.- Con el objetivo de garantizar la movilidad peatonal en condiciones de mayor seguridad, accesibilidad y dignidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avanza en la implementación del programa Senderos Seguros: Camina Libre, Camina Segura, una estrategia integral que inició en 2025 y que continuará fortaleciéndose durante 2026 en diversas entidades del país.

Este programa forma parte del Plan del Oriente del Estado de México y comenzó su ejecución en diez municipios estratégicos de esta región, donde se estableció como meta inicial la construcción y rehabilitación de 200 kilómetros de senderos seguros para el presente año. La iniciativa busca transformar espacios públicos clave para convertirlos en entornos más seguros, especialmente para mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores.

Además del Estado de México, el programa Senderos Seguros se implementa también en municipios de Michoacán y Sonora, con el propósito de garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad universal y equidad de género en vialidades con alta afluencia peatonal. En conjunto, entre 2025 y 2026 se contempla una inversión federal, estatal y municipal de mil 630 millones de pesos, con la intervención de un total de 543.5 kilómetros en las tres entidades participantes.

En el caso específico del Estado de México, durante el periodo 2025–2026 se realizaron 200 kilómetros de senderos seguros en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con una inversión aproximada de 600 millones de pesos. Estas acciones forman parte de una estrategia prioritaria para atender las necesidades de movilidad y seguridad en una de las zonas con mayor densidad poblacional del país.

Para 2026, la meta es ampliar la cobertura a 300 kilómetros adicionales en el Estado de México, con una inversión estimada de 900 millones de pesos, lo que permitirá alcanzar un total acumulado de 500 kilómetros intervenidos y una inversión cercana a los mil 500 millones de pesos en la entidad.

De acuerdo con la SICT, las obras se desarrollan en alrededor de 250 vialidades, donde se contempla la instalación de seis mil luminarias con tecnología LED, así como la elaboración de 52 murales artísticos. Estas acciones no solo buscan mejorar la iluminación y la infraestructura urbana, sino también fortalecer el sentido de identidad y apropiación comunitaria de los espacios públicos.

La intervención integral incluye la adecuación y mejoramiento de banquetas, la eliminación de obstáculos, el reforzamiento de la iluminación y la incorporación de elementos artísticos que contribuyan a generar entornos más seguros, visibles y libres de violencia. Con este proyecto se estima beneficiar directamente a 6.2 millones de habitantes del oriente del territorio mexiquense, promoviendo calles más seguras y el libre tránsito para todas y todos.