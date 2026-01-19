Balacera en bar de Tultitlán deja un muerto y un herido

Tultitlán, Méx.– Una persona muerta y otra más con lesiones de gravedad fue el saldo de una balacera registrada durante la madrugada de este domingo al interior del bar La Tóxica, ubicado a un costado de la avenida López Portillo, en las inmediaciones de La Bandera, en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del establecimiento, por lo que se solicitó de inmediato la presencia de elementos de la Policía Municipal.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a dos personas lesionadas, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil. Minutos después, paramédicos que acudieron en una ambulancia confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.

La segunda persona, quien presentaba heridas de consideración, fue trasladada a un hospital regional para recibir atención médica; hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las carpetas de investigación correspondientes por los delitos de homicidio y lesiones, con el objetivo de identificar y detener a los responsables del ataque armado.

Este hecho, se suma a otros episodios de violencia registrados en bares del municipio. En la zona oriente de Tultitlán, el 9 de marzo de 2025, cinco jóvenes fueron asesinados a balazos en el bar Nay Ney, ubicado en la colonia Villa Esmeralda, en las inmediaciones de San Pablo de las Salinas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los presuntos autores materiales ni intelectuales de ese multihomicidio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer ambos hechos y reforzar la seguridad en la zona.