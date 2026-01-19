Señala CODHEM que el acceso a la energía también es un derecho humano

Toluca, Méx.- El acceso a la energía es un derecho humano reconocido, tanto por la Constitución federal, como por los tratados internacionales, por lo que es fundamental para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) destacar su papel prioritario en la vida de las personas, como elemento indispensable para garantizar la dignidad humana y el pleno goce de todos y cada uno de los otros derechos, aseguró el Presidente del organismo, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.

En este contexto, dijo Víctor Delgado, la CODHEM publicó el número 38 de la colección de libros Diálogos en DH, en la cual colaboran personas autoras expertas, que puntualizan la utilidad y la necesidad de contar con energía eléctrica como una herramienta indispensable para la vida humana, además, destacan las diferentes problemáticas para acceder a ésta, especialmente, por parte de personas o grupos en situación de vulnerabilidad.

Derivado de la importancia de este recurso y su valor como derecho, agregó el ombudsperson, hoy en día se dan pasos firmes para priorizar la utilización de la energía eléctrica en el transporte, tanto el público como el particular, y un menor uso de combustibles fósiles, por ello, es que observamos un gran desarrollo de autos eléctricos o híbridos, metros y trenes eléctricos, entre muchos otros medios de transporte que utilizan este tipo de energía.

El Presidente de la CODHEM invitó a las personas a consultar la versión digital del número 38 de la colección Diálogos en DH donde se analiza la Energía como derecho humano, en el enlace de la página web oficial: https://instituto.codhem.org.mx/2025/10/28/derecho-a-la-energia/

Finalmente, reiteró que el acceso a la energía forma parte de un conjunto de derechos humanos desde el cual, las personas podrán gozar de las condiciones mínimas para su pleno desarrollo, de acuerdo con leyes locales, nacionales y tratados internacionales.