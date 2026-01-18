Reconoce Acozoro inversión histórica para la remodelación integral de la Zona Rosa

Ciudad de México.- La Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa (Acozoro), que preside Rafael de Jesús Saavedra Álvarez, reconoció la inversión superior a los 100 millones de pesos que realiza el Gobierno de la Ciudad de México para la remodelación integral de la Zona Rosa, una de las áreas turísticas, culturales y comerciales más emblemáticas de la capital del país.

El organismo empresarial destacó que este esfuerzo es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes, de manera institucional y dejando de lado diferencias ideológicas, han coincidido en un objetivo común: rescatar, ordenar y fortalecer la Zona Rosa como motor económico y turístico de la ciudad.

“Celebramos que las autoridades estén trabajando de forma conjunta, sin colores ni ideologías de por medio, con un solo objetivo: devolverle a la Zona Rosa el brillo, la seguridad y la imagen que merece”, afirmó Rafael de Jesús Saavedra Álvarez.

Entre las acciones prioritarias contempladas dentro de este proyecto de renovación urbana se encuentran la modernización del sistema de luminarias, la rehabilitación de la carpeta asfáltica en calles y avenidas, la instalación de nuevas jardineras, así como la reubicación ordenada del comercio ambulante, medidas que permitirán mejorar de manera significativa la imagen urbana y la experiencia de visitantes, trabajadores y residentes.

Estas obras forman parte de una estrategia integral de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Futbol 2026, evento que atraerá a millones de visitantes nacionales e internacionales a la Ciudad de México y que posicionará aún más a la Zona Rosa como uno de los principales puntos de hospedaje, gastronomía y entretenimiento del país y de la ciudad.

El presidente de Acozoro informó que actualmente en la Zona Rosa operan más de 2 mil establecimientos comerciales, entre hoteles, restaurantes, plazas comerciales y de antigüedades, tiendas de conveniencia, bares y centros nocturnos, lo que la convierte en una de las zonas con mayor concentración de actividad económica y turística de la capital.

“Con esta inversión histórica y el trabajo coordinado entre autoridades y comerciantes, la Zona Rosa está en proceso de resurgir como la joya de la Ciudad de México, para volver a ser uno de los lugares de preferencia de los capitalinos, de los visitantes nacionales y del turismo extranjero”, subrayó.

Añadió que la seguridad es hoy uno de los principales avances en la Zona Rosa, lo que ha permitido recuperar la confianza de visitantes y empresarios, sentando las bases para una reactivación económica sostenida.

Rafael de Jesús Saavedra Álvarez destacó que la Zona Rosa se prepara para recibir a los turistas que arribarán a la capital con motivo del Mundial 2026, ya que cuenta con más de 25 mil cuartos de hotel, sin considerar hostales y alojamientos tipo Airbnb, lo que ha permitido que la Alcaldía Cuauhtémoc se posicione en el tercer lugar a nivel nacional en ocupación hotelera, particularmente en hoteles de cinco estrellas.

La nueva imagen urbana incluye la remodelación del corredor cultural y el rescate de bustos y estatuas como la réplica de la Diana La Cazadora y la estatua de Tin-Tán.

Agregó que esto permitirá a los visitantes disfrutar de la amplia oferta gastronómica, cultural y de entretenimiento que se concentra en el perímetro comprendido desde Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec y la calle de Lieja, de acuerdo con datos del Gobierno capitalino.

No obstante, reconoció que el comercio ambulante y la presencia de franeleros continúan siendo factores que afectan la imagen de la Zona Rosa, por lo que confió en que, mediante el trabajo coordinado entre el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, y la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo de Alessandra Rojo de la Vega, se logre avanzar en la regulación de estas actividades, garantizando la tranquilidad y seguridad de turistas nacionales y extranjeros.

Finalmente, Acozoro reiteró su disposición permanente de colaborar con las autoridades para consolidar la recuperación económica, turística y social de la Zona Rosa. Informó que la Zona Rosa tiene una población de unos 500 mil habitantes, y cada mes alrededor de 5 millones de personas transitan por las calles de la Zona Rosa.