SAT desmiente rumores sobre supuestos bloqueos masivos de cuentas bancarias

Ciudad de México.– Ante la circulación de publicaciones que aseguran que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementaría una medida extraordinaria para congelar cuentas bancarias de manera masiva durante las primeras semanas del año, la dependencia fiscal aclaró que se trata de información falsa y sin fundamento.

En un comunicado oficial, el SAT precisó varios puntos clave:

“Es totalmente falso que esta institución cuente con una ‘atribución extraordinaria’ para llevar a cabo un bloqueo masivo de cuentas bancarias a personas con supuestos adeudos con el fisco.”

La dependencia negó que incremente sus fiscalizaciones en enero de manera general o arbitraria, como se ha insinuado en algunas notas periodísticas.

Asimismo, afirmó que no realiza bloqueos inmediatos de cuentas de usuarios con presuntos incumplimientos fiscales o irregularidades en movimientos bancarios.

El organismo reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus acciones, asegurando que los procedimientos fiscales siempre se llevan a cabo respetando las normas vigentes, los actos procesales correspondientes y los derechos de los contribuyentes.

Con estas precisiones, el SAT busca desmentir rumores que podrían generar confusión y alarma entre la población, recordando que cualquier acción de fiscalización se realiza de acuerdo con la ley y con los mecanismos establecidos para garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes.

El organismo instó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de sus canales oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda inducir a error o causar preocupación innecesaria.