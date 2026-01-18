Decretan estado de catástrofe en el sur de Chile por incendios forestales

Santiago de Chile.– El presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, en el sur del país, ante el avance de voraces incendios forestales que han dejado al menos 16 personas fallecidas, más de 50 mil evacuados y decenas de comunidades severamente afectadas, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas.

La decisión presidencial, anunciada a través de redes sociales y ratificada por el gabinete de seguridad, permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas, la reasignación inmediata de recursos y una coordinación extraordinaria entre los distintos organismos del Estado.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, afirmó Boric.

Según la Corporación Nacional Forestal (CONAF), hasta la mañana del domingo se combatían 24 incendios activos en todo el país, siendo los más peligrosos los localizados en Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Las llamas han consumido alrededor de 8 mil 500 hectáreas, afectando tanto zonas rurales como urbanas y obligando a evacuaciones masivas en cuestión de horas.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que 15 de las muertes se registraron en la región del Biobío, mientras que una persona falleció en Ñuble, elevando el balance total a 16 víctimas fatales. En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) reportó que al menos 250 viviendas fueron destruidas, dejando a miles de familias sin hogar.

Las autoridades atribuyen la rápida propagación del fuego a una combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y vegetación seca.

Gran parte del territorio chileno se mantiene bajo alerta por calor extremo, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados Celsius desde la región Metropolitana hasta Biobío durante el domingo y el lunes.

“Estamos enfrentando un cuadro complejo”, advirtió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al señalar que las condiciones meteorológicas han complicado de manera significativa el trabajo de bomberos y brigadas forestales, que operan sin descanso desde la tarde del sábado, cuando se originaron los primeros focos.

El escenario chileno se enmarca en una crisis climática regional. Tanto Chile como Argentina han enfrentado olas de calor extremas en lo que va del año, con incendios de gran magnitud en la Patagonia argentina a inicios de enero.

En el caso de Chile, los incendios forestales se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos en la zona centro-sur durante la última década.

El antecedente más reciente ocurrió el pasado 2 de febrero de 2024, cuando incendios simultáneos en los alrededores de Viña del Mar dejaron 138 personas muertas, convirtiéndose en uno de los desastres más graves en la historia reciente del país.

Con el estado de catástrofe en vigor, las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden público en las regiones afectadas, apoyando labores de evacuación, logística y resguardo de infraestructura crítica. El Gobierno reiteró el llamado a la población a acatar las órdenes de evacuación, evitar desplazamientos innecesarios y extremar las medidas de prevención.

Mientras los equipos de emergencia continúan combatiendo las llamas, Chile enfrenta nuevamente el reto de reconstruir comunidades enteras, en un contexto donde el cambio climático y los eventos extremos redefinen la gestión de riesgos en el Cono Sur.