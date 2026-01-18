Mohamed con sensaciones positivas tras el empate ante los Tigres

Monterrey, Nuevo León.- Antonio Mohamed salió con una lectura positiva tras el empate sin goles del Toluca frente a Tigres en el Estadio Universitario, resultado que le permitió al Bicampeón mantenerse con buen paso en el arranque del torneo. El estratega destacó el orden y la personalidad de sus Diablos en una visita complicada, además de los siete puntos conseguidos de nueve posibles en las primeras tres jornadas.

El “Turco” consideró que Toluca fue superior, sobre todo en el primer tiempo, donde impuso condiciones y jugó el partido a su manera. Aunque el equipo no logró encontrar el gol para concretar la victoria, el técnico escarlata resaltó el equilibrio colectivo y el trabajo defensivo, clave para sostener el resultado en una cancha donde pocos equipos salen con algo positivo.

“Hicimos un gran partido, nosotros fuimos mejores. Jugamos como quisimos… No nos patearon al arco en todo el partido y para nosotros es muy importante hacer este tipo de partidos”, declaró Mohamed, subrayando que su equipo supo defender sin meterse atrás y mantuvo el control del duelo incluso en los momentos de mayor exigencia.

Tras el encuentro, el cuerpo técnico aprovechará la pausa en la Liga MX para realizar una semana de trabajo físico intenso. Mohamed reconoció que todavía hay aspectos por mejorar, principalmente en ritmo, pero aseguró que el plantel está comprometido y entiende perfectamente la idea de juego que se busca consolidar.

“Hoy nos vamos con una sensación muy buena. Sabemos que tenemos que mejorar la parte física, de ritmo… tenemos una semana para trabajar en doble turno y eso nos va a poner a punto a todos”, explicó el argentino, quien también destacó la experiencia acumulada del grupo tras casi un año de trabajo en conjunto.

En ese lapso de preparación, también se enfocarán en futbolistas que necesitan mayor adaptación, como Sebastián Córdova. Mohamed confía en que el mediocampista alcance su mejor versión y aporte al equipo conforme avance el torneo.

Finalmente, Mohamed remarcó que el Toluca no se conforma con lo obtenido. Con dos competiciones en marcha durante el primer semestre de 2026, Liga MX y CONCACAF, el objetivo del club es claro: mantenerse en los primeros planos y pelear hasta el último partido.