EdoMéx anuncia blindaje tecnológico con inteligencia artificial rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México.- Ante la llegada de miles de visitantes nacionales y extranjeros con motivo del Mundial de Futbol 2026, el Estado de México se prepara para reforzar su esquema de seguridad mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial, con el objetivo de anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

En la Mañanera del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, dio a conocer que el gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa la modernización de los sistemas de vigilancia y control, apostando por plataformas tecnológicas capaces de procesar información en tiempo real y atender de manera simultánea a más de 100 mil usuarios.

De acuerdo con el funcionario, la nueva infraestructura comenzará a operar a partir del mes de abril y permitirá fortalecer las tareas de prevención y reacción ante posibles incidentes, especialmente durante eventos de alta concentración de personas. La estrategia busca no sólo proteger a los visitantes que arriben a la entidad, sino también brindar mayor tranquilidad a la población local.

La aplicación de esta tecnología se concentrará en puntos considerados estratégicos, como los principales accesos al territorio mexiquense y las vías de comunicación que enlazan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y al Aeropuerto Internacional de Toluca con la Ciudad de México. Asimismo, se desplegará en zonas turísticas de gran afluencia como Valle de Bravo, la región arqueológica de Teotihuacán e Ixtapan de la Sal.

Uno de los ejes del sistema consiste en el uso de dispositivos móviles por parte de los cuerpos de seguridad, desde los cuales se podrán realizar consultas inmediatas a bases de datos nacionales. Esto permitirá identificar personas con órdenes de aprehensión, mandamientos judiciales, medidas de protección vigentes o reportes de búsqueda, generando alertas automáticas que faciliten su localización y seguimiento conforme a los protocolos legales.

En el caso de la vigilancia vehicular, la tecnología no se limita al reconocimiento de placas, sino que incorpora el análisis de características como modelo, color y patrones de circulación, lo que posibilita reconstruir trayectorias previas y detectar unidades presuntamente vinculadas con actividades delictivas.

Autoridades estatales señalaron que este esquema se desarrollará en coordinación con instancias federales y municipales, como parte de una estrategia integral orientada a consolidar un entorno más seguro y confiable, acorde con la magnitud de un evento deportivo de alcance mundial como la Copa del Mundo.