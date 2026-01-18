Huixquilucan lanza campaña para regularizar la tenencia de la tierra e inmuebles

Huixquilucan, Méx.-En la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó una bonificación de hasta 100 por ciento en el pago del impuesto predial por ejercicios fiscales anteriores, así como de los accesorios legales causados a quienes realicen los trámites correspondientes para regularizar sus inmuebles y regularicen la tenencia de la tierra para el ejercicio fiscal 2026. Dicha campaña, busca apoyar a las familias para que cuenten con certeza jurídica sobre sus bienes.

“Como cada año, gracias al respaldo del cuerpo edilicio, en Huixquilucan impulsamos este tipo de iniciativas que buscan apoyar a la población de las tres zonas que conforman el territorio, pues es crucial tener certeza jurídica en bienes inmuebles y proteger su patrimonio, además evita fraudes y litigios, y da a los propietarios derechos plenos sobre la propiedad. Es por ello que invito a quien así lo requiera, a sumarse a esa campaña”, dijo Contreras Carrasco.

Agregó que este beneficio, forma parte de los programas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), que, junto con el Gobierno de Huixquilucan, suman esfuerzos para brindar tranquilidad a las familias.

También, se autorizó una bonificación del 100 por ciento en el monto del impuesto sobre operaciones traslativas de dominio de bienes inmuebles, así como de la totalidad de multas y recargos.

Asimismo, se aprobó un subsidio del 100 por ciento en el pago de derechos por certificaciones de no afectación a bienes del dominio público municipal, del impuesto predial, aportaciones de mejoras y certificaciones de clave y valor catastral, así como en el pago del plano manzanero.

El Gobierno de Huixquilucan reafirma su compromiso de apoyar a sus habitantes a través de este tipo de programas, que representan una oportunidad para que las familias cuenten con los documentos correspondientes sobre sus inmuebles y cuiden su patrimonio y economía.