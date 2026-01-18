DEBATE

¡Los caprichos de Rafael Micalco y Marcos Castro contra sus propios electores!

Un verdadero papelón armaron los diputados locales del PAN el jueves pasado, cuando se designó al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) e iniciaron las comparecencias por el primer informe del gobernador Alejandro Armenta Mier con el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar.

Resulta que, en comisiones, los panistas apoyaron la designación de Germán Reyna y Herrero, que ¡en verdad no fue una sorpresa para nadie!. Pero, después, los representantes del blanquiazul se negaron a hacer honor a su propia palabra, dejaron la sesión y se aventaron la puntada de pedir que sus votos no se sumaran a los que definieron la ASE: https://desdepuebla.com/2026/01/15/german-reyna-y-herrero-rinde-protesta-como-titular-de-la-ase/

Lo peor fue que ¡ni siquiera participaron en las primeras comparecencias!, como la de Aguilar Pala, pese a que, en junio del 2024, según el Instituto Electoral del Estado (IEE), 546 mil 894 poblanos votaron por ellos y los hicieron diputados PLURINOMINALES, ya que su coalición con el PRI-PRD fue incapaz de ganar una sola curul de mayoría relativa.

Encabezados por el fracasadísimo y muy criticado al interior del propio partido, Marcos Castro, que falló miserablemente como secretario general del PAN estatal y Rafael Micalco, los representantes del blanquiazul trataron de justificar su berrinche, con el pobre y falaz argumento de que se había violentado sus “derechos”: https://desdepuebla.com/2026/01/15/pan-acusa-presunta-violacion-a-los-derechos-de-sus-diputados-locales/

BERRINCHE INFANTIL E INÚTIL DE MARCOS CASTRO Y RAFAEL MICALCO

Pero lo real es que dejaron tiradas sus obligaciones como presuntos legisladores locales, dieron la espalda a sus propios electores y perdieron la oportunidad de cuestionar a los funcionarios estatales e, incluso, de votar contra la designación de Germán Reyna y exponer PÚBLICAMENTE sus argumentos: https://desdepuebla.com/2026/01/15/morena-fija-posicion-ante-abandono-del-pan-en-la-sesion-legislativa/

Este caprichito de Marcos Castro y Rafa Micalco, al que se sumaron sus correligionarios, solamente refleja pobreza política, porque hace no mucho tiempo –antes de que el PAN ganara la gubernatura en 2010- diputados panistas, como Francisco Fraile, Humberto Aguilar Coronado, Arturo Flores Grande, Felipe Puelles Espina, Ángel Alonso Díaz Caneja, Jorge Ehlinger, Lupita Hinojosa, Arturo Carranco y muchos más eran minoría, pero daban pelea, se subían a tribuna, argumentaban y, en ocasiones, ganaban los debates, aunque después perdieran las votaciones.

¡Qué pena que el jueves pasado los sedicentes representantes del primer partido de oposición en el poder legislativo de Puebla no hayan tenido la capacidad y/o el deseo de asumir una posición, argumentarla, defenderla y cuestionar a Aguilar Pala y demás funcionarios estatales en sus comparecencias!

Ni modo, dejaron sin voz a los más de 540 mil votantes que los pusieron en el Congreso local y, posiblemente sin querer, le dieron la razón a las crecientes voces que demandan la desaparición de los diputados plurinominales, pese a que ello sería un ataque a la pluralidad política, cultural y social de México y Puebla.

MARIO RIESTRA HACE QUE EL PAN COMIENCE A DAR SEÑALES DE VIDA

En su primera reunión del año con columnistas y directores de medios, el pasado 9 de enero, el dirigente estatal del PAN, Mario Riestra Piña, reiteró que su partido no irá con el PRI en los comicios del 2027 y que en los próximos meses de este 2026 se decidirá una eventual alianza con Movimiento Ciudadano: https://desdepuebla.com/2026/01/09/video-en-2027-pan-espera-ganar-el-doble-de-municipios-de-los-actuales-afirmo-mario-riestra-pina/

También enlistó a Mónica Rodríguez, Carolina Beauregard, Jorge Aguilar Chedraui, Genoveva Huerta y hasta a Ana Teresa Aranda como eventuales precandidatos a la presidencia municipal de Puebla. Y la semana pasada, el dirigente estatal panista organizó eventos con la ex primera dama de México y el ex presidente del IFE, Margarita Zavala y Luis Carlos Ugalde: https://desdepuebla.com/2026/01/13/video-margarita-zavala-califico-como-grave-la-complicidad-entre-grupos-delictivos-y-gobiernos/

Independientemente de los múltiples cadáveres en el clóset de la una y el otro -Margarita como protagonista en primera fila del sexenio de su esposo, Felipe Calderón, cuyo ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por delincuencia organizada y Ugalde como actor principalísimo de la truculenta y cuestionadísima elección presidencial del 2006 – Riestra Piña está reviviendo a su partido después de la ESCANDALOSA y negativa alianza con el PRI-PRD, que, como él mismo dijo durante su plática con periodistas, hizo que el PAN pusiera los votos, pero que priístas y perredistas se quedaran con posiciones que no ganaron en las urnas, como la senaduría PLURINOMINAL de Néstor Camarillo.