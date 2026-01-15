Trump se reúne con María Corina Machado en la Casa Blanca

Washington, E. U.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en una reunión que generó expectativa por el posible impacto en la postura de Washington frente al futuro político de Venezuela.

El encuentro se llevó a cabo durante un almuerzo privado y representó la primera reunión presencial entre ambos. De acuerdo con reportes, la conversación se extendió por poco más de una hora. A la salida de la Casa Blanca, Machado se limitó a señalar ante medios que el encuentro fue “excelente”, sin ofrecer mayores detalles sobre los temas abordados.

Tras abandonar el recinto oficial, la dirigente venezolana se acercó a un grupo de simpatizantes que la aguardaban cerca de la entrada principal, a quienes saludó e intercambió algunos abrazos. En un breve mensaje, afirmó que cuentan con el respaldo del mandatario estadounidense para impulsar la libertad en Venezuela, una declaración que fue celebrada por sus seguidores.

La reunión se da en un momento clave, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, un hecho que provocó reacciones inmediatas en sectores de la oposición venezolana, así como en miembros de la diáspora y figuras políticas de diversos países, quienes esperan que la situación represente el inicio de un proceso de democratización en la nación sudamericana.

En ese contexto, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Trump tenía interés en sostener el encuentro y destacó el papel de Machado dentro del movimiento opositor. “Es una voz realmente notable y valiente para gran parte del pueblo venezolano”, expresó la secretaria de prensa ante los medios, enfatizando la relevancia de la reunión.

Sin embargo, el encuentro también ocurre mientras el propio Trump y asesores cercanos han manifestado disposición a trabajar con Delcy Rodríguez, presidenta interina, quien anteriormente fue vicepresidenta en el gobierno de Maduro, lo que ha generado interpretaciones encontradas sobre la estrategia que seguirá la administración estadounidense.

Aunque no se anunciaron acuerdos concretos tras el encuentro, la visita de Machado a Washington refuerza la atención internacional sobre el caso venezolano y podría influir en las decisiones políticas y diplomáticas de Estados Unidos en las siguientes semanas, en una etapa de alta tensión y expectativa para la región.