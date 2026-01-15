Realiza Delfina Gómez nuevos nombramientos en áreas clave del gobierno mexiquense

Toluca, Méx.- En una nueva reconfiguración de su equipo de trabajo y como parte de los ajustes estratégicos previstos para este año, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer una serie de nombramientos clave en áreas vinculadas a la movilidad, la infraestructura carretera y los servicios registrales, con el objetivo de fortalecer el desempeño de la administración estatal y avanzar en una gestión más eficiente y cercana a la ciudadanía del Estado de México.

Los movimientos incluyen la designación de Juan Hugo de la Rosa García como nuevo secretario de Movilidad; la ratificación de Joel González Toral al frente de la Junta de Caminos del Estado de México; así como el nombramiento de Leo Larraguivel Hinojosa como Director General del Registro Civil y de David Silva Miranda como Titular del Instituto de la Función Registral. Estas decisiones forman parte de la estrategia del Gobierno mexiquense para consolidar lo que ha denominado el “Gobierno de la Transformación”.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal informó sobre estos cambios, destacando que las designaciones responden al compromiso de conformar un equipo con experiencia, vocación de servicio y capacidad para entregar resultados concretos a la población. “En Palacio de Gobierno, esta tarde tomé protesta a Juan Hugo de la Rosa como Secretario de Movilidad; a Joel González Toral como Director de la Junta de Caminos; a Leo Larraguivel Hinojosa como Director del Registro Civil; y a David Silva Miranda como Titular del Instituto de la Función Registral. Les deseo mucho éxito en sus respectivas encomiendas. #ElPoderDeServir es nuestra forma de trabajar para las y los mexiquenses”.

Entre los perfiles, destaca el de Juan Hugo de la Rosa García, quien asume la Secretaría de Movilidad con una amplia trayectoria tanto en la administración pública como en el ámbito legislativo. De la Rosa fue presidente municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos, etapa en la que impulsó proyectos de infraestructura urbana, modernización de vialidades y fortalecimiento de los servicios públicos. Además, ha sido Diputado Federal y Diputado Local, participando activamente en comisiones relacionadas con el desarrollo metropolitano, la salud y los recursos hidráulicos, temas estrechamente ligados a la agenda de movilidad y planeación urbana.

En el caso de la Junta de Caminos, Joel González Toral está al frente de este organismo estratégico. Ingeniero Civil egresado del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con estudios de posgrado en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica, así como en Administración Pública. Su experiencia profesional, que supera los veinte años, se ha concentrado en el diseño, construcción y supervisión de carreteras, puentes y vialidades, lo que lo posiciona como un perfil técnico clave para el mantenimiento y ampliación de la infraestructura carretera del estado.

El área de servicios registrales también fue reforzada con la llegada de Leo Larraguivel Hinojosa a la Dirección General del Registro Civil. Licenciado en Derecho, con diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Civil, Larraguivel ha desarrollado su carrera como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador. A ello se suma su paso por el servicio público municipal en Texcoco, donde adquirió experiencia en la atención directa a la ciudadanía y en la operación administrativa.

Por su parte, David Silva Miranda fue designado como Titular del Instituto de la Función Registral. También licenciado en Derecho, cuenta con una formación especializada en amparo, derecho procesal civil y mercantil, además de estudios en mediación y conciliación avalados por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Su perfil jurídico busca fortalecer la certeza legal y la modernización de los procesos registrales en la entidad.

Tras asumir sus nuevas responsabilidades, los funcionarios coincidieron en agradecer la confianza depositada por la gobernadora Delfina Gómez y manifestaron su compromiso de desempeñar sus cargos con responsabilidad y convicción, conscientes del reto que implica contribuir a la consolidación del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación en el EdoMéx.