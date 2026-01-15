Predio donado en Tlalnepantla servirá para centro de cuidados y educación infantil

Tlalnepantla, Méx.- Con la construccion de un Centro de Educación y Cuidados Infantiles, que se construirá en el predio donado por el alcalde Raciel Pérez Cruz, en apoyo al Gobierno Federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, se beneficiarán a más de 15 mil niñas y niños del municipio.

Durante el evento de la firma de escrituras, los municipios de Nezahualcóyotl y Chalco, también hicieron la donación de un predio respectivamente.

Estas obras se enmarcan en los trabajos del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México, impulsado por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, para fortalecer la infraestructura dedicada a la primera infancia y garantizar espacios dignos para el desarrollo de las familias mexiquenses.

El predio donado por el municipio de Tlalnepantla se encuentra ubicado en Avenida Cultura Tolteca No. 3, Mza. XIV, Unidad Habitacional Rosario I Sector III B, con una superficie de 2 mil metros cuadrados, el cual tiene proyectado beneficiar a 15 mil 975 niñas y niños del municipio.

“Me da mucho gusto dar un paso más en la consolidación de un plan integral. El fondo que está detrás de toda la idea de la Presidenta de México, es un fondo histórico, nosotros estamos haciendo historia, cada uno de los presidentes están haciendo historia en sus municipios”, comentó Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, NAFED.

En su participación el Presidente Raciel Pérez Cruz, mencionó que, “Hoy se da un paso muy importante, nos sentimos muy agradecidos por esta determinación del Gobierno Federal por avanzar en la atención a la ciudadanía. Los trabajos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos inspiran a seguir trabajando, este es un esfuerzo de coordinación de los tres órdenes de gobierno, también estoy muy agradecido con el gobierno del estado de México que encabeza la Maestra Delfina Gómez por todo su apoyo”.

“Agradezco el esfuerzo que han hecho los presidentes municipales, la firma que hoy realizamos refleja el trabajo de cada uno de ustedes. Lo que estamos haciendo como Oficialía Mayor, es darle seguimiento a los trabajos de los municipios que es muy importante y agradecerles que siempre están atentos a trabajar de manera conjunta con el Gobierno del estado”, puntualizó Mónica Chávez Durán, Oficial Mayor del Gobierno del Estado de México.

Durante el evento de la firma de las escrituras, encabezado por IMSS en el Estado de México Oriente, también se firmaron las escrituras de dos terrenos más, donados por los gobiernos municipales de Nezahualcóyotl y Chalco.