En Toluca ofrecen albergue nocturno a personas en situación de calle

Toluca, Méx.- En Toluca ofrecen albergue nocturno a personas en situación de calle, para reducir los riesgos por bajas temperaturas que se han intensificado en los últimos días.

Por lo que el Gobierno Municipal de Toluca ofrece alojamiento nocturno en el albergue temporal ubicado en el Parque Luis Donaldo Colosio.

Por instrucción del Presidente Municipal, Ricardo Moreno, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca ha reforzado el Operativo Saturno, mediante recorridos permanentes en distintos puntos de la ciudad para identificar a personas en situación de calle e invitarlas a trasladarse al albergue, donde se les brinda una colchoneta, cobija, alimento y bebida caliente, en un entorno seguro.

Por lo que, el coordinador municipal de Protección Civil, Juan Carlos Yáñez, informó que, en caso de que la onda gélida proveniente del norte del país continúe, el periodo de operación del albergue se ampliará hasta el próximo 15 de febrero.

Y ante el intenso frío, la autoridad municipal recomienda a la población mantenerse bien abrigada, evitar corrientes de aire, consumir abundantes líquidos y vitamina C, a fin de prevenir enfermedades respiratorias.

Y en caso de emergencia, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos 722 217 83 00, 722 217 88 58, así como el 911.