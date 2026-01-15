Presidenta descarta autoritarismo y defiende cambios al sistema electoral

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la reforma electoral que enviará a principios de febrero aún se encuentra en proceso de construcción, pero adelantó que su propuesta buscará mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), reducir el gasto en los comicios y garantizar la representación de las minorías en el Congreso.

En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que el objetivo es fortalecer el sistema democrático del país, tanto en su vertiente electoral como participativa, y rechazó las críticas que acusan a su gobierno de pretender un modelo autoritario.

“Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía”, afirmó Sheinbaum, al señalar que la reforma no eliminará los mecanismos que han funcionado en México, pero sí contempla ajustes relevantes para mejorar la fiscalización del dinero que se mueve en los procesos electorales.

Entre los puntos que se plantean, destacó la intención de modificar el esquema de las diputaciones plurinominales, a fin de que no sea una decisión tomada desde las dirigencias partidistas, sino que la ciudadanía tenga mayor peso en su designación. De acuerdo con la presidenta, se trata de construir un sistema más cercano a la gente y con mayor legitimidad.

Sheinbaum señaló que la iniciativa también buscará una reducción general de gastos, no solo en el INE, sino en los partidos políticos y en los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Argumentó que México cuenta con uno de los sistemas electorales más costosos del mundo y consideró que no existe justificación para que siga siendo así.

“Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”, expresó, al insistir en que los recursos que actualmente se destinan a estos rubros podrían utilizarse en otras prioridades del país.

La presidenta subrayó que se busca construir una reforma por consenso, que fortalezca la democracia y amplíe la participación ciudadana, incluyendo mecanismos de consulta para decisiones relevantes. Además, dijo que se contemplará una mayor participación de las y los mexicanos que viven en el exterior.

Finalmente, criticó que la reforma haya sido descalificada antes de presentarse. “Todavía no tenemos la propuesta y ya la calificaron”, expresó, al sostener que, una vez enviada, se demostrará que no existe intención de vulnerar la vida democrática del país.