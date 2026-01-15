Gira de Reyes Magos finaliza en Amecameca con entrega masiva de juguetes

Amecameca, Méx.- Con la firme convicción de que no existen distancias geográficas que impidan el cumplimiento de las tradiciones, la alcaldesa Dra. Ivette Topete García, encabezó una histórica “Caravana de la Ilusión”, llevando la magia de los Reyes Magos a las comunidades de mayor altitud y difícil acceso en el municipio.

El recorrido, que inició el seis de enero con la partida de rosca en la explanada del jardín municipal, y concluyó hoy en la ranchería de Cuiloxotitla, donde alcaldesa junto con Melchor, Gaspar y Baltasar, entregó juguetes y sorpresas a las familias que habitan en esta zona montañosa.

La Dra. Ivette Topete enfatizó que fueron entregados más de 20 mil juguetes y la alegría de la niñez es el motor de su administración, subrayando que “no hay lugar lejano cuando el objetivo es hacer feliz a una niña o a un niño”.

La gira continuó de manera ininterrumpida durante ocho días en las comunidades de Atlalcatzi y Coapexco. En total recorrió 18 localidades, entre barrios, delegaciones, rancherías, unidades habitacionales y donde la alcaldesa reafirmó su compromiso de ser un gobierno de territorio y no de escritorio, llevando personalmente el mensaje de esperanza y unidad.