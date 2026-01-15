Detección temprana de cáncer de pulmón se fortalece con IA en el INER

Ciudad de México.- El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) implementó un avanzado software de Inteligencia Artificial (IA) para apoyar el análisis de estudios de imagen y fortalecer la detección temprana del cáncer de pulmón y de otros padecimientos respiratorios, como la tuberculosis, la EPOC y las neumonías.

El jefe del Servicio de Oncología del INER, Jorge Arturo Alatorre Alexander, aseguró que la experiencia ha sido positiva tanto en la atención clínica como en la formación de especialistas, ya que la plataforma permite que médicos no radiólogos reciban apoyo automatizado para interpretar radiografías de tórax y, próximamente, tomografías computarizadas.

Sostuvo que el INER realiza aproximadamente 24 mil radiografías al año, volumen que ilustra la magnitud de la demanda de estudios de imagen en el instituto y el potencial que tiene la inteligencia artificial para apoyar el trabajo médico. El sistema de IA se integra al visor institucional de imágenes (PACS), lo que permite que, al momento de abrir una radiografía, los médicos puedan visualizar los hallazgos detectados automáticamente, sin necesidad de cargar archivos ni usar plataformas externas.

Agregó que la herramienta no solo identifica posibles anomalías, como nódulos pulmonares, sino que también genera un reporte interpretativo en español, lo que facilita la identificación de lesiones de alto o bajo riesgo y la toma de decisiones sobre la solicitud de estudios complementarios, como tomografías.

Alatorre Alexander señaló que la incorporación de la inteligencia artificial fortalece los programas de tamizaje mediante tomografía de baja dosis en población de alto riesgo, como personas mayores de 50 años con antecedentes de tabaquismo.

Además del impacto clínico, resaltó que esta tecnología tiene un componente académico clave y que, como hospital-escuela, el INER forma a especialistas en neumología, cirugía de tórax, radiología, entre otras áreas, quienes ahora aprenden a integrar la inteligencia artificial como un aliado en la interpretación de imágenes, lo que fortalece sus conocimientos y su práctica futura.

En entrevista, el especialista adelantó que, en una segunda etapa, el instituto trabajará en un modelo para llevar esta tecnología a centros de salud y hospitales de la alcaldía Tlalpan, mediante un esquema de referencia de primero a tercer nivel. La estrategia contempla capacitar a médicas y médicos de primer contacto e incorporar la IA en unidades con equipos de rayos X, para mejorar la detección oportuna de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias.

Finalmente, subrayó que, para la institución, la adopción de esta herramienta representa un paso estratégico en materia de innovación, calidad de atención y liderazgo científico, con impacto no solo en México, sino también en América Latina.