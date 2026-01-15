Cae en Cuautitlán Izcalli presunto narcomenudista

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron cuando elementos adscritos al Agrupamiento de Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), realizaban el operativo Argos en el marco del Mando Unificado Zona Oriente y al patrullar en la colonia El Cerrito, observaron a un individuo que caminaba sobre la banqueta y que, al notar la presencia de las fuerzas del orden tomó una actitud evasiva y nerviosa.

Por lo que, los elementos le solicitaron detener su marcha, a lo que hizo caso omiso e intentó ingresar a un hotel de la zona, de tal forma que apegados al protocolo de actuación dieron alcance y le cuestionaron sobre su actuar, además de solicitar una revisión para constatar que todo estuviera en orden.

Al sujeto que fue identificado como Miguel “N” de 38 años, se le hallaron entre sus pertenencias 30 bolsas herméticas transparentes, que contenían una sustancia granulada y cristalina con características propias a la droga conocida como cristal.

Por tal motivo, después de hacerle saber los derechos que la ley le confiere, así como el constitutivo del ilícito, junto con los indicios, fue trasladado a la Fiscalía Regional con desde en la demarcación, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente y se determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad le recuerda a la ciudadanía que los números 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias están disponibles las 24 horas del día. Puede contactarnos también a través de nuestras redes sociales oficiales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.