Anuncia Neza la celebración de Bodas Comunitarias 2026

Nezahualcóyotl, Méx.- El Gobierno Municipal invitó a la ciudadanía a participar en las Bodas Comunitarias 2026, que se llevarán a cabo el próximo 14 de febrero a las 13:00 horas en la explanada del palacio, con el objetivo de apoyar a las parejas de nuestro municipio a regularizar su situación civil o dar el importante paso de unirse en matrimonio

Los enlaces se realizarán de manera gratuita en el marco del Día del Amor y la Amistad, atendiendo el compromiso del gobierno municipal con la igualdad, la diversidad y el respeto pleno a los derechos humanos. Además, se ofrecerá un festejo especial en honor a las y los contrayentes, así como a todas las personas enamoradas que se den cita en esta celebración.

Las parejas que formalicen su unión el próximo 14 de febrero participarán en una gran rifa de regalos, que incluirá viajes todo pagado, electrodomésticos y diversas sorpresas, para hacer de esta fecha un momento verdaderamente inolvidable.

Las personas interesadas podrán realizar su registro antes del 14 de febrero en la Oficialía del Registro Civil más cercana, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: ser mayores de edad, residir en el municipio de Nezahualcóyotl y presentar identificación oficial (INE, cartilla militar o pasaporte), acta de nacimiento, CURP y certificados médicos prenupciales, antes del día del evento.

Los certificados médicos prenupciales tendrán un costo preferencial de 240 pesos y podrán realizarse en las instalaciones del DIF municipal, ubicadas en calle Aviación Civil s/n, colonia Vicente Villada.

SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA

Por otra parte, el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo informó que el municipio a su cargo se suma a la simplificación administrativa y a la digitalización de trámites y servicios, lo que permitirá avanzar hacia un gobierno más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía, alineado con la visión de transformación que impulsa a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Subrayó que Nezahualcóyotl es uno de los primeros municipios del Estado de México en ser parte de este nuevo modelo de gestión pública, el cual tiene como prioridad trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal para reducir trámites, requisitos y tiempos de resolución, facilitando a las vecinas y vecinos el acceso a servicios públicos claros, ágiles y accesibles.

Cerqueda Rebollo detalló que esta decisión fue aprobada en sesión de Cabildo y se da en el marco de la reciente declaratoria del Congreso del Estado de México, que aprobó la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, la cual establece que la digitalización de trámites y servicios, la adopción de buenas prácticas regulatorias y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas públicas son instrumentos clave para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social.