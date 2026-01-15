Cumplen orden de aprehensión por homicidio calificado

Redacción

Redacción 15 enero, 2026

15 enero, 2026 Policía

Policía aprehensión, calificado, Homicidio, Seguridad

aprehensión, calificado, Homicidio, Seguridad 0 Comments

Toluca, Méx.- Por su probable participación en el delito de homicidio calificado, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Francisco Alfredo “N”.

De acuerdo a la investigación realizada por el Agente del Ministerio Público, el pasado 3 de agosto de 2025, la víctima arribó a un establecimiento comercial ubicado en la comunidad de Santa Catarina, en Lerma, donde ya lo esperaban el hoy detenido y otro sujeto ya identificado.

En algún momento, Francisco Alfredo “N” habría iniciado una discusión con la víctima, para después agredirla con un objeto punzocortante, causándole diversas heridas, las cuales provocaron su muerte; tras esa agresión los probables responsables huyeron del lugar.

El avance de las investigaciones permitió al Agente del Ministerio Público identificar a los probables partícipes, por lo que solicitó una orden de aprehensión al Juez, la cual fue cumplimentada y Francisco Alfredo “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona a disposición del Órgano Jurisdiccional quien habrá de determinar su situación jurídica, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que haya una sentencia en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.