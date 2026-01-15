Atizapán impulsa iniciativa para mejorar la alimentación infantil

Atizapán, Méx.- Atizapán de Zaragoza es el primer municipio en aprobar su Programa Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, PROMUPINNA, que fue diseñado atendiendo las necesidades de la niñez del municipio, y garantizar el bienestar de los menores.

En la Quinta Sesión Ordinaria del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, encabezada por el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera, se presentaron las líneas de acción que se implementarán este 2026, enfocadas a garantizar el desarrollo, protección y participación de la niñez y adolescencia atizapense.

El Secretario Técnico del, SIPINNA, Rodrigo Sánchez de la Peña, destacó que este municipio continúa siendo ejemplo a seguir en la implementación de políticas públicas que promueven el bienestar de los menores, por lo que fue convocado por el Instituto Hacendario del Estado de México para participar en la actualización de la Norma Institucional de Competencia Laboral, documento que establece el perfil que deben cumplir los titulares de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la Directora de Innovación y Comunicación, Jessica Díaz de León, presentó la campaña digital encaminada a promover en los pequeños una alimentación saludable, abonando así a su bienestar.

A dicha campaña se sumaron las distintas instancias municipales que integran el SIPINNA, a fin de fortalecer las acciones que a nivel municipal se implementarán en favor de este sector de la población.