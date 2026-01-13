Sheinbaum encabeza abanderamiento de la delegación mexicana rumbo a Milán 2026

Ciudad de México.– En un acto protocolario celebrado en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el abanderamiento de la delegación que representará al país en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, programados del 6 al 22 de febrero en Italia.

Durante la conferencia matutina, la mandataria recibió a las y los atletas que integran la selección nacional para esta justa olímpica, conformada por Donovan Carrillo, Allan Corona, Regina Martínez y Sarah Schleper. La ceremonia simbolizó el respaldo institucional y el reconocimiento al esfuerzo que han realizado los deportistas para competir en una de las máximas vitrinas del deporte mundial.

El patinador artístico Donovan Carrillo fue el encargado de recibir el Lábaro Patrio de manos de la presidenta. Carrillo disputará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, luego de su histórica participación en Beijing 2022, donde colocó al patinaje artístico mexicano en el foco internacional. Antes de entregar la bandera, Sheinbaum dirigió un mensaje a la delegación, destacando la responsabilidad y el orgullo que implica representar a México.

“Esta bandera simboliza nuestra independencia, soberanía y honor. La patria confía en que sabrán honrarla con lealtad y compromiso. Que su ejemplo motive a millones de mexicanas y mexicanos a creer en la fuerza del deporte y en el poder de los sueños”, expresó la presidenta.

Para Regina Martínez y Allan Corona, Milán-Cortina 2026 marcará su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo que representa un paso importante en sus carreras deportivas. En tanto, Sarah Schleper vivirá su séptima participación olímpica, consolidándose como una de las atletas con mayor experiencia dentro de la delegación mexicana en este tipo de competencias.

Al evento asistieron también Mary José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Pacheco destacó el compromiso y la preparación de las y los atletas, subrayando que competir en deportes de invierno implica enfrentar escenarios altamente técnicos y rivales con amplia tradición.

Señaló que, pese a los retos que representa medirse ante potencias históricas, la delegación mexicana llega con la motivación y la preparación necesarias para dar una actuación digna.

Con el abanderamiento oficial, México quedó listo para encarar su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con la encomienda de representar al país con orgullo y determinación en el escenario internacional.