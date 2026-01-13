Éxito en apoyos a productores de arroz, maíz y trigo

Ciudad de México.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que más de 60 mil productores de 19 estados de la República han comenzado a recibir apoyos, como parte del programa de incentivos a la producción de granos básicos.

Gracias a un esfuerzo coordinado entre productoras y productores, bodegueras y bodegueros, la industria y el personal de las Oficinas de Representación en los estados, AGRICULTURA concluyó con éxito la etapa de registro del programa de incentivos para arroz, maíz y trigo a nivel nacional, que corresponden a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2024 y Otoño-Invierno 2024-2025, Primavera-Verano 2025 y Otoño-Inverno 2024-2025, respectivamente.

Actualmente, la secretaría inició el proceso de pago de los incentivos, el cual continuará hasta el mes de marzo. Durante este periodo, las y los productores participantes podrán completar sus expedientes de acuerdo con la mecánica establecida para cada producto y ciclo agrícola.

En esta etapa han participado 62 mil 821 productoras y productores de 19 estados, destacando la alta colaboración de Sonora, Sinaloa y la región del Bajío.

A la fecha, más de 194 millones de pesos ya han sido transferidos de manera directa a las cuentas de las y los primeros productores que han concluido satisfactoriamente la integración de sus expedientes, lo que refleja el avance sólido del programa.

Durante la presente semana, personal de la Secretaría de Agricultura continuará trabajando en campo, en coordinación con productoras y productores, bodegueras y bodegueros e industria, para brindar acompañamiento en la integración de expedientes y agilizar la dispersión de los apoyos.

La Secretaría de Agricultura refrenda su compromiso de mantener un diálogo permanente con las y los productores para asegurar la correcta operación del programa y la entrega oportuna de los apoyos, con el objetivo de seguir fortaleciendo su bienestar y el de sus familias.