Árboles de Navidad se convierten en composta en el Edoméx
Metepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México, que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, llama a la población a participar en la Campaña de Reciclaje de Árboles de Navidad Naturales, con el objetivo de transformarlos en composta.
Por ello, instaló cuatro centros de acopio regionales a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS), a través de la Coordinación General de Conservación Ecológica, los cuales están ubicados en:
- Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe, en el municipio de Coacalco.
- Parque Ambiental Bicentenario, en el municipio de Metepec.
- Parque Metropolitano Bicentenario, en el municipio de Toluca.
- Centro de Educación Ambiental Integral Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tlalnepantla.
Estos puntos recibirán los árboles de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas, hasta agotar la demanda ciudadana.
El proceso de compostaje consiste en realizar un acopio ordenado de los árboles; retirar materiales como bases, recipientes y clavos; posteriormente, se realiza la trituración y recolección en pedazos más pequeños a fin de acelerar el proceso de descomposición; finalmente, se hace una mezcla, que se combina con otros materiales orgánicos, para crear una composición equilibrada, con la que se nutren los suelos de los bosques o se cubren los senderos de los parques.
Esta acción no solo es una forma efectiva de gestionar los residuos de la temporada navideña, sino que también contribuye a la salud del suelo y promueve prácticas más sostenibles entre la ciudadanía.
La SMAyDS destaca que esta campaña evita que estos árboles terminen en la basura o quemados, lo que crea efectos dañinos al medio ambiente al generar emisiones de bióxido de carbono (CO2).