Jornadas de Esterilización fortalecen salud pública: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El gobierno que encabeza Raciel Pérez Cruz lleva a cabo, “Jornadas de Esterilización” para fortalecer la salud pública y la tenencia responsable en el municipio.

Dijo, que el objetivo de las jornadas, es asegurar que el control de la población de perros y gatos sea accesible para todas las familias de Tlalnepantla, fomentando así una cultura de tenencia responsable y reduciendo el abandono.

Con el lanzamiento de la nueva etapa de las Jornadas de Esterilización “Cuidar a tu mascota es un acto de amor”, reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar de los animales de compañía.

Pérez Cruz dijo, que, bajo la visión de una administración humana y cercana a la gente, ha instruido el despliegue de brigadas de salud veterinaria en diversas colonias.

Las jornadas iniciarán a partir de las 9:00 horas, entregando un total de 50 fichas.

Informo las fechas y lugares donde podrán llevar a sus mascotas: martes 13 de enero: Centro de Protección Animal Calle Zacatecas No. 6, Col. Constitución de 1917; miércoles 14 de enero: Canchas deportivas de la Col. Cuauhtémoc, Esquina de calle Totonacas y Olmecas.

Sábado 17 de enero: Cancha deportiva de la Col. El Triángulo Calle 1 esq. con Prolongación Jilotepec.

El Presidente Municipal invita a las y los habitantes a acudir puntualmente para asegurar su ficha de atención, recordando que estos servicios son totalmente gratuitos.

Para que las mascotas puedan acceder a este beneficio, deberán cumplir con los siguientes requisitos: Ayuno de 12 horas de agua y comida, edad y condición. Mascotas de entre 4 meses y 8 años de edad; en buen estado de salud, limpias, sin cirugías previas, que no estén en celo, lactando o gestantes. Perros con correa y bozal, gatos en transportadora o caja segura.

Deberán traer una cobija o manta para la recuperación post quirúrgica.

El propietario de la mascota deberá Presentar identificación oficial, INE, y contar con disponibilidad de tiempo.

Por seguridad médica, no se realizará el procedimiento a razas braquicéfalas o sus cruzas, ejemplo Bulldog francés, inglés, Pug.

Para mayores informes o detalles adicionales, el Gobierno Municipal pone a su disposición la línea de atención: 55 5366 38 52.