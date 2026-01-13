Familiares exigen justicia por jóvenes atropellados en Tlalmanalco

Tlalmanalco, Méx.- Los hermanos Diego Abimael y Edersón regresaban la noche del cuatro de enero de trabajar en un restaurante de San Andrés Metla, iban hacia su casa en su motocicleta sobre la carretera federal México Cuautla, a la altura de la cementera Cruz Azul, cuando fueron impactases por una camioneta Honda gris.

Vecinos del lugar pidieron apoyo a las ambulancias de Tlalmanalco pero ninguna arribó ya que están inservibles. Solo llegó una patrulla de la policía municipal para tomar nota de los hechos y resguardar el lugar del accidente.

El papá de los jóvenes fue avisado del percance y en su automóvil trasladó a su hijo Emerson a un hospital para recibir atención médica ante la falta de ambulancia del municipio.

El joven Diego Abimael quedó tendido en el piso sin signos vitales, por el terrible impacto que recibieron de la camioneta que los embistió y cuyo conductor Rodrigo “N” fue detenido por otros automovilistas en aparente estado de ebriedad y presentado al ministerio público.

Sin embargo, el representante social ordenó la liberación del detenido y ante ello los familiares y amigos de los jóvenes accidentados, realizaran mañana una protesta en el paradero de Tlalmanalco a las 8 am para pedir justicia.

Posteriormente a las dos de la tarde acudirán a los juzgados penales de Huztilzingo, Chalco, donde igualmente se manifestarán pacíficamente para exigir justicia y que él responsable de estos lamentables hechos sea castigado.

Los familiares pidieron apoyo del Fiscal Regional de Justicia de Amecameca, Víctor Hugo Lozano Maya y ni siquiera los recibió en su oficina y querían denunciar la mala actitud del ministerio público que en todo momento apoyó al presunto homicida y no al fallecido y lesionado.