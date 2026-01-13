Definen candidatos a la Presea Estado de México en categoría periodística

Toluca, Méx.– En su tercera y última sesión, el Jurado Calificador para la Presea Estado de México 2025 en la categoría en Periodismo e Información “Leona Vicario” definió a los cuatro finalistas para obtener este galardón de entre 43 participantes inscritos.

Después de revisar los expedientes de las y los aspirantes, cada integrante del Jurado Calificador presentó sus propuestas y se realizó el conteo final en el que resultaron seleccionadas dos mujeres y dos hombres.

Nayeli Gómez Castillo, Coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México y Presidenta del Jurado Calificador, destacó que este ejercicio busca reconocer el compromiso de las y los periodistas que día con día cuentan la crónica del acontecer diario en las diversas regiones de la entidad.

Agradeció al Jurado su participación y dio fe de la transparencia en este proceso de selección. Agregó que las personas seleccionadas tienen perfiles destacados con amplias trayectorias y trabajos de impacto para la entidad mexiquense.

Los integrantes del Jurado Calificador destacaron lo enriquecedor de este ejercicio que permite conocer la labor social de las y los periodistas, principalmente de a pie; así como importantes investigaciones que contribuyen a mantener informada a la población mexiquense.

La premiación se realizará en ceremonia solemne encabezada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez el próximo 2 de marzo.

En la sesión estuvieron Luis Miguel Carriedo Téllez, en representación de Jesús George Zamora, Consejero Jurídico; Carlos Brito Lavalle, Director General del Sistema Mexiquense de Medios Públicos; María Fernanda Valdés Figueroa, en representación de Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx); Ana Laura Jiménez Flores, Periodista en Materia de Derechos Humanos, y Alejandro Carrillo Segovia, Editor del portal Péndulo Online.