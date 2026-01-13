Gobernadora refuerza seguridad y obra pública en todo el Estado de México

Toluca, Méx.– Para fortalecer el trabajo colaborativo con los 125 municipios de la entidad, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con presidentas y presidentes municipales mexiquenses, con quienes compartió que la seguridad y obra pública serán los ejes centrales para este 2026.

“Este año, nuestro objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades.

Y sin duda alguna, yo creo que puede ser posible, a través del trabajo en equipo entre el Gobierno del México, del estado y los municipios”, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez,

Al evento asistió también Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad y Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, quienes reiteraron la importancia del trabajo colaborativo para disminuir los índices delictivos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Estuvieron presentes Andrés Gerardo Mijes Flores, Director de Cooperación Técnica, Resiliencia Comunitaria y Generación de Entornos Seguros de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaria de Gobernación de México, quien adelantó que en los municipios del EdoMéx serán implementados Consejos de Paz y Justicia Cívica.