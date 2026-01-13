Paro de transportistas paralizó los accesos a la región oriente

La Paz, Méx.- Cientos de combis de transporte público, camiones de distintas rutas y vehículos pesados de carga bloquearon durante dos horas los principales accesos viales de la zona oriente del Estado de México, en demanda de atención gubernamental para frenar las extorsiones de la Policía estatal, los corralones concesionados y los abusos en las agencias del Ministerio Público, sin soslayar las extorsiones y ataques del crimen organizado.

Los cierres de vialidades se llevaron a cabo de las 9 a las 11 horas en diversos puntos, entre ellos la carretera federal México-Texcoco, a la altura de Santa Martha; la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10; la carretera Chalco-Cuautla, a la altura de Plaza Sendero, y en el Bordo de Xochiaca y la avenida Vicente Villada de Nezahualcóyotl, donde los inconformes cerraron la entrada y salida al Circuito Exterior Mexiquense.

El caos vehicular se extendió en todas las carreteras de acceso a la zona oriente, sobre todo en la calzada Ignacio Zaragoza, donde la inmovilización de vehículos llegó hasta el Metro Guelatao, 6 kilómetros antes del primer punto conflictivo.

Choferes de combis y microbuses que transitan por municipios como Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Chicoloapan y Valle de Chalco, entre otros, portaban mantas y cartulinas denunciando que son víctimas de extorsiones, asaltos, golpizas, secuestros y amenazas de todo tipo por parte de mafias organizadas.

A su vez, señalaron que los encargados de los corralones de tránsito, coludidos con policías estatales y las agencias del Ministerio Público, les exigen cantidades impagables por arrastres de vehículos y derecho de piso, por lo que en muchas ocasiones han preferido abandonar sus automotores en los corralones ante la imposibilidad de pagar las multas.

Aunado a esto, señalaron que en dichos corralones trabajan sujetos armados que intimidan y agreden a los conductores que caen en sus garras, obligándolos a pagar diversas cantidades de dinero para liberar los vehículos.

Destacaron que esta situación afecta el servicio de transporte de miles de pasajeros que se dirigen de esos municipios a la Ciudad de México, frena la movilidad, trastorna el desarrollo y lesiona la economía de la región, sin menoscabo del trastorno mismo en las familias.

Cabe señalar que a las 11 de la mañana, líderes de las diferentes rutas fueron avisados que el gobierno del Estado de México había aceptado una mesa de diálogo para discutir los temas referidos y buscar soluciones conjuntas.

Tras el aviso, cientos de choferes retiraron las unidades, pero advirtieron que si sus demandas no son resueltas convocarán a nuevos bloqueos en los próximos días.