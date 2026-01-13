Atletas y entrenadores fortalecen cuerpo y mente

Ciudad de México.- Los entrenamientos y la preparación de un deportista y entrenador no solo se realizan de manera física dentro de un gimnasio, tatami, alberca, cancha, campo o pista; el trabajo también requiere un entrenamiento y preparación mental para un óptimo desarrollo integral.

¿Por qué es importante?

Ambos deben estar alineados para la concesión de buenos resultados, trabajar a la par con la finalidad de evitar afecciones como ansiedad, depresión, miedo, agotamiento, hostigamiento, estrés competitivo, trastornos alimenticios, entre otros, los cuales influyen directamente en el rendimiento, motivación y bienestar de los deportistas.

Es por ello que para contribuir en la prevención de dichas afectaciones la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) cuenta con equipos multidisciplinarios que incluyen a psicólogos deportivos, psicólogos clínicos y psiquiatría en sus complejos deportivos como Villas Tlalpan, el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX).

Es importante destacar que cada atleta y entrenador tiene necesidades distintas, por lo que cada disciplina tiene asignado a un profesional para un acompañamiento adecuado.

Por ejemplo, la psicología en deportes individuales y de equipo son diferentes, una se enfoca en la autonomía, autoconfianza y manejo individual de la presión y de las emociones, mientras que en otros impera más la comunicación, cohesión grupal, roles y confianza mutua.

Como institución y casa de los deportistas mexicanos, en la CONADE es parte de nuestra responsabilidad brindar atención de calidad, con prontitud, ética, responsable, igualitaria, confidencial, empática en ambientes seguros, amigables y con intervenciones profesionales.