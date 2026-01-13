Toluca Femenil impone condiciones ante el Atlas

Toluca, Méx.– El Infierno volvió a pesar. El Toluca Femenil defendió su casa y sumó una nueva victoria al imponerse 2-0 al Atlas, en duelo correspondiente a la jornada 2 de la Liga MX Femenil, disputado en el Estadio “Nemesio Diez”. Aunque el marcador se abrió hasta el complemento, el encuentro estuvo marcado por la intensidad, el orden táctico y la insistencia de las Diablas Rojas.

Desde los primeros minutos, el conjunto escarlata dejó en claro su intención de adueñarse del partido. Con presión alta y circulación constante del balón, el Toluca buscó imponer condiciones ante un Atlas que optó por el orden defensivo y el contragolpe como principales argumentos. El duelo se concentró en gran parte en el medio campo, con constantes disputas y pocas concesiones.

Durante la primera mitad, ambas escuadras generaron aproximaciones, aunque sin la precisión necesaria para romper el cero. El Toluca apostó por el juego por las bandas y los envíos al área, mientras que las rojinegras respondieron con transiciones rápidas que exigieron atención de la zaga local. El empate sin goles prevaleció al descanso, reflejo de un duelo parejo e intenso.

Para el segundo tiempo, el ritmo no decayó. Las Diablas incrementaron la presión y comenzaron a inclinar el juego a su favor, obligando al Atlas a replegarse en su propio terreno. La insistencia tuvo premio al minuto 70, cuando Itzel Muñoz culminó con calidad un contragolpe letal para abrir el marcador y desatar la euforia en las tribunas.

El golpe anímico fue determinante. Seis minutos después, al 76’, un error en la salida de la defensa visitante fue aprovechado nuevamente por Muñoz, quien firmó su doblete y encaminó la victoria escarlata.

En la recta final, con siete minutos de compensación, el Atlas intentó reaccionar y acortar distancias, pero la defensa del Toluca se mantuvo firme y ordenada, evitando cualquier sorpresa hasta el silbatazo final.

Con este triunfo, Toluca Femenil sumó su segunda victoria consecutiva en casa y confirmó un inicio de torneo positivo. El próximo reto para las Diablas será como visitantes, cuando enfrenten a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 17 de enero a las 12:00 horas, con el objetivo de mantener la inercia ganadora.