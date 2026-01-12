Yael Nava se perfila como promesa de la natación universitaria

Toluca, Méx.– El inicio de la vida universitaria de Yael Emiliano Nava Villa no pasó desapercibido. Con 17 años y como estudiante de primer semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el joven nadador logró una actuación sobresaliente en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2025, realizados en Jalisco, al conquistar cuatro medallas.

Representando al Estado de México y a la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Nava Villa subió al podio en las pruebas de 400 y 1500 metros libres, 200 metros dorso y 200 metros combinado, consolidando un proyecto deportivo que inició desde la niñez y que hoy comienza a rendir frutos a nivel universitario.

El acercamiento de Yael a la natación se dio a temprana edad. “Comencé a los seis años como una actividad recreativa; era un niño inquieto y la natación me ayudó a canalizar esa energía”, recordó. Con el paso del tiempo, el gusto se transformó en compromiso, y a los diez años ingresó a su primer equipo competitivo. “Mi primera competencia fue determinante, ahí supe que quería dedicarme a este deporte”, señaló.

Actualmente, el joven universitario enfrenta el reto de equilibrar su preparación académica con entrenamientos de alto rendimiento. Su rutina diaria inicia con trabajo físico en el gimnasio, continúa con clases en la Facultad de Ingeniería y culmina con sesiones de natación por la tarde. “La clave es la disciplina y saber separar los tiempos; cuando estudio me enfoco en la escuela y cuando entreno, la mente está en la alberca”, afirmó.

En el Nacional ANUIES, Yael obtuvo el oro en 400 metros libres, prueba en la que destacó por su manejo de ritmo; el bronce en 200 metros combinado, donde la estrategia fue fundamental; y dos preseas doradas más en 1500 metros libres y 200 metros dorso. Esta última es una de sus pruebas más sólidas, mientras que los 1500 metros libres representaron un reto adicional, al tratarse de una distancia que nadó por primera vez en competencia oficial.

Para Nava Villa, estos resultados tienen un significado especial por haberse dado en su ingreso a la UAEMéx. “Es un orgullo muy grande comenzar mi etapa universitaria representando a la institución y logrando estos resultados”, expresó.

Más allá de las medallas, el joven considera a la natación como una herramienta de crecimiento personal y mental. Convencido de que la fortaleza emocional es clave en el alto rendimiento, Yael Emiliano Nava Villa continúa su preparación con la mira puesta en seguir avanzando y consolidarse como uno de los referentes de la natación universitaria en el Estado de México.