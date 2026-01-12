DEBATE

Redacción

Redacción 12 enero, 2026

12 enero, 2026 Columnas

Columnas 0 Comments

Por Roberto Desachy Severino

[email protected]

http://robertodesachydebate.blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/desdepueblalomejor

https://twitter.com/robertodesachy

https://twitter.com/DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

¿Van a rosaiselizar también la Auditoría Superior del estado?

Ya ROSAISELIZARON la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); es decir, los diputados locales designaron al frente de dicho organismo a Rosa Isela Sánchez Soya, a quien propios y extraños critican un día y otro también por no hacer PRÁCTICAMENTE NADA en defensa de los poblanos durante más de un año y que, incluso, tuvo que presentar en el Congreso local un informe en lo obscurito; es decir, privado, sin comparecer ante diputados y mucho menos dar la cara frente a la ciudadanía y ONGS: https://desdepuebla.com/2025/12/20/opacidad-y-falta-de-resultados-marcan-primer-informe-de-la-cdh-puebla/

Con apenas 18 recomendaciones en 14 meses al frente de la CEDH, todos los días queda ratificado que, si realmente su intención era dotar a Puebla de una verdadera OMBDUSMAN, que defendiera los derechos de la ciudadanía, los diputados locales se equivocaron en votar a Sánchez Soya y, hasta el momento, no se les perciben ganas de reconocer y/o corregir su error: https://desdepuebla.com/2024/11/07/elige-lxii-legislatura-a-rosa-isela-sanchez-como-presidenta-de-la-comision-de-derechos-humanos-del-estado/

Mañana, 13 de enero, comparecerán ante el Congreso del estado los aspirantes a dirigir la Auditoría Superior del estado (ASE) y, supuestamente, el próximo jueves designarán a su nuevo titular, pero existen TEMORES FUNDADOS de que los diputados ROSAISELICEN dicho órgano; es decir, que pongan a otro personaje por compromisos y conexiones político-partidistas, pero sin capacidad ni conocimiento técnico del tema; es decir, del análisis y calificación de las cuentas públicos de los gobiernos estatal, municipales y entidades.

Los más recientes nombramientos en la ASE han sido VERDADEROS FRACASOS, como lo demuestra que el MENOS MALO haya sido Francisco Sánchez Temotzi, que llegó a la ASE en noviembre del 2023, en sustitución de los removidos y CUESTIONADÍSIMOS Francisco Romero Serrano y Amanda Gómez Nava: https://desdepuebla.com/2023/09/12/amanda-gomez-insiste-en-que-la-echen-de-la-ase/

URGE A PUEBLA UN AUDITOR NO SOLO LEGAL, SINO TAMBIÉN LEGÍTIMO

Como se ha dicho y demostrado hasta el cansancio, a Puebla le urge un titular de la ASE no solamente legal, sino también legítimo, ya que sus últimos encargados sometieron a dicha instancia al desprestigio e inestabilidad: https://desdepuebla.com/2022/06/09/miguel-barbosa-senala-que-con-francisco-romero-la-ase-fue-un-instrumento-de-extorsion/

La historia reciente del más importante órgano fiscalizador de la entidad no tiene pierde:

Desde el 2019, la Auditoria Superior del Estado ha tenido titulares ampliamente cuestionados en todos los rubros y sectores por su desempeño o falta de él. En el período del 2019 al 2023, hubo dos titulares Francisco Romero Serrano, quien terminó en la cárcel y Amanda Gómez Nava, además de un encargado de despacho, Francisco Teomitzi, hoy en funciones.

A Francisco Romero Serrano lo designaron a finales del 2019 como auditor superior del estado por el Poder Legislativo de Puebla. Durante su administración se encargó de destapar múltiples casos de irregularidades por parte de ex alcaldes por el uso de factureras, pero a inicios del 2022 lo detuvieron por violencia familiar y durante su proceso también se le fincó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue ahí cuando un juez ordenó removerlo oficialmente del cargo como titular de la ASE y entró Amanda Gómez Nava como encargada de despacho. Tras dos años en el penal de San Miguel consiguió su libertad y hasta la fecha acusa que, según él, fue perseguido político del exgobernador, Miguel Barbosa: https://desdepuebla.com/2025/12/14/rosario-orozco-acusa-resentimiento-del-ex-auditor-francisco-romero-y-defiende-gestion-de-miguel-barbosa/

¡QUE ENTRA AMANDITITA A DESCOMPONER LA ASE TODAVÍA MÁS!

Amanda Gómez Nava fue titular de la secretaría de la Función Pública con Luis Miguel Barbosa Huerta (2020 y 2022), lo que le “valió” la confianza para ser titular de la ASE ese año. Tras la destitución de Francisco Romero, Gómez Nava fue ratificada por el Congreso Local y estuvo en ese cargo hasta octubre de 2023 que presentó su renuncia.

Tuvo que dejar el cargo por los múltiples cuestionamientos ante su omisión en el polémico caso del barbosismo con Banco Accendo en 2021, cuando el estado de Puebla perdió más de 600 millones de pesos. Además, AMANDITITA ganó notoriedad no por cuidar los recursos públicos, capacitar presidentes municipales y/o instituciones sujetas de revisión, sino por tener que admitir públicamente que no sabía lo que es una cuenta pública: https://desdepuebla.com/2023/10/26/video-desde-puebla-presenta-ante-el-congreso-amanda-gomez-su-renuncia-como-titular-de-la-auditoria-superior/

Tras la etapa cuestionable de dichos dos ex titulares de la ASE, Francisco Teomotzi llegó como encargado de despacho a la ASE en noviembre del 2023 y el Congreso de Puebla emitió la convocatoria para renovar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado el 5 de noviembre de 2025 tras dos años en que el organismo permaneció sin un titular definitivo y operó bajo encargados de despacho: https://desdepuebla.com/2025/12/03/congreso-de-puebla-pospone-a-enero-designacion-del-nuevo-titular-de-la-ase/

Hoy, la ASE es un organismo a la deriva, desprestigiado, cuestionado, que no genera respeto y mucho menos temor en los alcaldes y demás sujetos de revisión, cuando a Puebla le urge un auditor que SÍ SEPA de la materia y pueda meter en cintura a decenas de presidentes municipales soberbios, corruptos, tontos, que disponen de los recursos públicos como les da la gana, llevados por sus ambiciones e intereses personales, políticos, familiares, empresariales y/o financieros.