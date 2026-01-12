Estados Unidos evalúa ataques aéreos contra Irán tras represión a manifestantes

Washington, E.U.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa evaluando la posibilidad de ordenar ataques aéreos contra Irán, luego del asesinato de manifestantes durante protestas recientes, informó este lunes la Casa Blanca. La postura del mandatario refleja un escenario de alta tensión, en el que Washington mantiene abiertas tanto la vía diplomática como la opción militar.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que, aunque existe comunicación con el gobierno iraní, el presidente no descarta ninguna alternativa. “El presidente Trump siempre mantiene todas las opciones sobre la mesa. Los ataques aéreos son una de las muchas posibilidades que el comandante en jefe puede considerar”, declaró ante medios de comunicación.

Leavitt puntualizó que la diplomacia sigue siendo la prioridad para la administración estadounidense. Sin embargo, reconoció que existen marcadas diferencias entre el discurso público del régimen iraní y los mensajes que Washington ha recibido en conversaciones privadas. En encuentros con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, representantes iraníes habrían mostrado un “tono muy diferente”, lo que ha generado interés en explorar esa vía de diálogo.

Pese a ello, el presidente Trump endureció su postura el pasado domingo al señalar que el ejército estadounidense analiza “opciones muy fuertes” contra Irán. El mandatario afirmó que el asesinato de manifestantes representa el cruce de una “línea roja”, lo que justificaría una respuesta más contundente por parte de Estados Unidos.

El republicano también reveló que líderes iraníes habrían solicitado una reunión para abordar la crisis, aunque advirtió que su gobierno podría verse obligado a actuar antes de que dicho encuentro se concrete. Esta declaración refuerza la estrategia de presión que Trump ha sostenido frente a Teherán, basada en sanciones, advertencias y la amenaza del uso de la fuerza.

La posibilidad de una acción militar ha encendido alertas a nivel internacional, especialmente en Medio Oriente, una región ya marcada por conflictos y tensiones geopolíticas. Diversos analistas consideran que un ataque aéreo podría tener consecuencias impredecibles y afectar la estabilidad regional.

Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en que Estados Unidos busca una solución que evite una escalada del conflicto, aunque deja claro que responderá si considera que los derechos humanos continúan siendo vulnerados. El panorama permanece abierto, con la diplomacia avanzando de manera discreta y la opción militar latente, en un equilibrio frágil que podría definir el rumbo de la relación entre Washington y Teherán en el corto plazo.