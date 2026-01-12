Procesan a tres sujetos por robo violento

Ecatepec, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo vinculación a proceso en contra de Fabián “N”, de 53 años de edad; Arturo Jiovany “N”, de 43 años; y Giovanni Michel “N”, de 47 años, por su probable intervención en el delito de robo con violencia.

De acuerdo con los hechos, el 2 de enero de 2026, los investigados ingresaron a una sucursal de la cadena de Farmacias Similares, ubicada en el municipio de Ecatepec, y con un arma de fuego amagaron a la víctima, empleada del lugar, apoderándose de dinero en efectivo.

Al intentar huir, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) lograron su detención en la avenida de los Chopos esquina con avenida Fresno, en la colonia San Cristóbal, dentro del mismo municipio.

Una vez aprehendidos fueron presentados ante el Ministerio Público, quien integró la carpeta de investigación para ser puestos a disposición de la Autoridad Judicial, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Derivado de las pruebas recabadas y aportadas por la Fiscalía estatal, el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec dictó auto de vinculación a proceso y estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada; además, otorgó dos meses de investigación complementaria, el cual fenece el 6 de marzo de 2026.

Fabián “N”, Arturo Jiovany “N” y Giovanni Michel “N” deben ser considerados inocentes en tanto no se les dicte una sentencia de condena en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que en caso de reconocer a este individuo como probable implicado en otro hecho delictivo, sea denunciado.