SSEM informa sobre choque de unidad policial en La Paz

Redacción

12 enero, 2026

12 enero, 2026 Policía

Policía 0 Comments

La Paz, Méx.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México informa que una patrulla de esta institución se vio involucrada en un incidente de tránsito en la carretera México – Texcoco en La Paz, en el que no hubo lesionados, solo personas con golpes que no ameritan hospitalización, así como daños materiales.

Durante el desarrollo de recorridos de seguridad, la patrulla involucrada circulaba sobre dicha vialidad junto a otras tres unidades, cuando el elemento que la conducía perdió el control debido a una causa médica repentina, lo que ocasionó que de manera involuntaria se impactara con otros cinco vehículos.

En el sitio solo se presentaron daños en los automotores, a los cuales el seguro vehicular ya da seguimiento, a fin de verificar las afectaciones y atender el tema.

En tanto, el policía será valorado y se le realizarán exámenes médicos para garantizar su bienestar y que pueda brindar a la ciudadanía el correcto desempeño de sus funciones.

