Detienen a hombre por presuntos delitos contra la salud

Redacción 12 enero, 2026

12 enero, 2026 Policía

Nezahualcóyotl, Méx.- Resultado de despliegues estratégicos, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable implicado en delitos contra la salud.

Al realizar patrullajes de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, acciones instruidas en las Mesas de Paz, efectivos de la dependencia estatal adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), al circular en avenida Amanecer Ranchero, en la colonia Benito Juárez, observaron a un hombre quien al notar la presencia policial actuó de manera sospechosa.

Con el objetivo de verificar su actuar, los uniformados estatales le marcaron el alto, a fin de realizar una revisión física a su persona; tras llevar a cabo la inspección hallaron entre sus pertenencias 17 envoltorios de papel color dorado los cuales contenía en su interior sustancia sólida blanquecina, con aparente cocaína.

Luego de informar que el poseer posibles sustancias prohibidas es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Enrique “N” de 43 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con la posible droga, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, para determinar su situación jurídica.