Luego de receso navideño, estudiantes regresan a clases

Toluca, Méx.- Luego de haber disfrutado de más de tres semanas de vacaciones por Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, el día de hoy lunes 12 de enero regresan a clases cuatro millones 15 mil 761 estudiantes y 248 mil 612 docentes en planteles y 21 mil 752 instituciones educativas de los diferentes niveles.

Por lo que, mil 342 elementos en campo y 415 unidades, a partir de las 05:30 horas, la dependencia efectuará recorridos de seguridad en las inmediaciones de 21 mil 752 instituciones educativas de los diferentes niveles y de forma fija en 714 planteles, con labores de vigilancia y vialidad; además, se tendrá el apoyo de las 20 mil cámaras de videovigilancia enlazadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), en caso de presentarse alguna contingencia.

También la vigilancia, se realizará con 25 binomios caninos y 25 equinos realizarán rondines de seguridad a las afueras de los centros educativos y se efectuarán sobre vuelos con drones tácticos en beneficio de cuatro millones 15 mil 761 estudiantes y 248 mil 612 docentes.

Por lo que luego de disfrutar de los regalos que los Reyes Magos dejaron en los hogares mexiquenses, los infantes en edad escolar regresan a las aulas para continuar con sus estudios.

El calendario escolar 2025-2026, aprobado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), contempla 185 días efectivos de clases para educación básica, así como 22 días sin actividades escolares oficiales entre asuetos, puentes, reuniones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y descansos administrativos, que se suman al periodo vacacional de Semana Santa.

Las principales fechas de suspensión de clases en 2026 destacan: 1 de enero, Año Nuevo; 30 de enero, Consejo Técnico Escolar; 2 de febrero, Aniversario de la Constitución; 27 de febrero, Consejo Técnico Escolar; 16 de marzo, Natalicio de Benito Juárez; del 30 de marzo al 10 de abril, vacaciones de Semana Santa; 29 de mayo, Consejo Técnico Escolar; 26 de junio, Consejo Técnico Escolar; y 15 de julio, fin de cursos.

Mientras, el periodo de preinscripción para el ciclo escolar 2026-2027 será del 3 al 13 de febrero de 2026.