Xóchitl Flores, de Chimalhuacán, entre las 10 mejores del EdoMéx.

Chimalhuacán, Méx.- Xóchitl Flores Jiménez, presidenta de este municipio, figura dentro del top 10 del ranking de alcaldes del Estado de México con mayor aprobación, el cual fue realizado por la casa encuestadora Demoscopia Digital, especializada en investigación social y evaluación gubernamental.

De acuerdo con la casa encuestadora, la alcaldesa de Chimalhuacán figura en la posición número 9 con una aprobación de la población del 58.5% al mes de diciembre. Cabe mencionar que el Estado de México está conformado por 125 municipios.

En el primer año de su segunda gestión al frente del municipio mexiquense, Xóchitl Flores Jiménez dio continuidad a dos programas insignes de su primera administración: “Transformando la Educación” y “Transformando la Alimentación”. Con estas políticas, una de las prioridades de la alcaldesa ha sido el bienestar social de grupos en situación de vulnerabilidad como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Con el programa educativo se apoyó económicamente el regreso a clases de más de 92 mil estudiantes de escuelas públicas de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) de Chimalhuacán, con el objetivo de brindar respaldo a las familias para la compra de útiles escolares, reducir la deserción por falta de recursos y disminuir la brecha de desigualdad en el acceso a una educación de calidad.

En cuanto al programa alimentario, se entregaron 24 mil canastas con alimentos de primera necesidad a familias de escasos recursos.

Asimismo, el gobierno de Chimalhuacán reforzó el servicio de seguridad ciudadana con la adquisición de 70 patrullas nuevas, con la construcción de las bases de operaciones Región II San Agustín y Región III Santa María Natívitas, así como la implementación de una Unidad Canina K-9 para fortalecer la respuesta en detección de narcóticos, búsqueda de personas, etcétera.

También se trabaja en la realización de dispositivos de seguridad en coordinación con autoridades federales y estatales, acciones inéditas que forman parte del Mando Unificado Oriente. Estas políticas han permitido disminuir diversos delitos en el municipio, como: homicidios (38%), extorsión (25%), robo de vehículos (8.2%), robo a negocios (23%) y robo al transporte (47.7%).

De igual manera, se realizan obras públicas como pavimentaciones de vialidades principales, construcción de aulas, sanitarios, arcotechos y bardas perimetrales, entre otras. También se trabaja en la construcción de pozos de agua, un CBTIS, una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, senderos seguros, un hospital general de zona, construcción de puentes peatonales, un Centro de Educación y Cuidado Infantil, entre otras obras de alto impacto que son parte del Plan Integral Zona Oriente.