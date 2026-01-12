Diputado Ernesto Santillán lleva alegría a la niñez de Ecatepec

Toluca, Méx.- El diputado del Partido del Trabajo, Ernesto Santillán Ramírez refrendó su compromiso social al sumarse a una serie de actividades dedicadas al bienestar de la niñez de su distrito, llevando alegría, regalos y sonrisas a niñas y niños con motivo del Día de Reyes.

Los festejos empezaron desde el pasado 6 de enero y hasta este fin de semana, los Reyes Magos recorrieron distintos puntos del Distrito 21 de Ecatepec, donde se realizaron múltiples actividades recreativas para los menores.

Payasos, dulces, juguetes y la tradicional partida de Rosca de Reyes engalanaron las jornadas, las cuales, fueron disfrutadas no solo por las niñas y los niños, sino por familias enteras.

Durante los encuentros, se vivió un ambiente de convivencia comunitaria que permitió fortalecer los lazos entre vecinos y autoridades, donde los infantes recibieran los regalos que los Reyes dejaron para cada uno.

El diputado local, indicó que el trabajo en territorio es fundamental para conocer de primera mano las necesidades de la población y acompañar a las familias en momentos de tradición y festejos como el de Día de Reyes.

Subrayó que su compromiso va más allá del trabajo legislativo, al señalar que una niñez feliz es la base de un mejor futuro para la comunidad.

Finalmente reiteró que seguir cercano a la gente y atender las causas sociales, forma parte esencial de su labor como representante popular del municipio de Ecatepec.