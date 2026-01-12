Fiscalía detiene a sujeto por robo de vehículo con violencia

Tlalnepantla, Méx.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de José Omar “N”, por su presunta participación en el delito de robo de vehículo con violencia.

Este sujeto aparentemente forma parte de una estructura criminal autodenominada “Los Negros” dedicados al robo de vehículos con violencia y cuya zona de operación es este municipio.

En cuanto esta Representación Social tuvo conocimiento del caso dio inicio a las investigaciones correspondientes, mediante las cuales pudieron establecer que el pasado 10 de diciembre, este sujeto, con otros dos masculinos, aparentemente amenazaron con un arma de fuego a la víctima, quien conducía un vehículo de alquiler por aplicación, cuando le solicitaron un viaje de la Ciudad de México hacia Tlalnepantla, en el Estado de México.

Sin embargo, al llegar al punto de destino, José Omar “N” y sus dos acompañantes lo amenazaron para desapoderarlo del vehículo que conducía, para enseguida darse a la fuga.

El avance en las investigaciones pudo precisar la posible identidad de los partícipes del hecho delictivo denunciado, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó al Juez una orden de aprehensión, la cual al ser cumplimentada permitió su ingreso al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, para quedar a disposición de la Autoridad Judicial, la cual será la encargada de definir su situación legal.

A la persona detenida se le debe de considerar inocente hasta que una Autoridad Judicial determine lo contrario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.