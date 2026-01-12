Diputado Valdeña impulsa iniciativa contra la extorsión

Toluca, Méx.- A nombre de la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el diputado, Edmundo Luis Valdeña Bastida, presentó ante la Diputación Permanente del Congreso mexiquense para crear una nueva ley que permita prevenir, atender y combatir de manera integral el delito de extorsión en la entidad.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado morenista, señaló que la propuesta tiene como finalidad actualizar el marco jurídico estatal para armonizarlo con la Ley General contra la Extorsión, recientemente aprobada a nivel nacional, a fin de cerrar vacíos legales y reforzar la protección de las víctimas, particularmente de comerciantes y personas dedicadas a actividades productivas.

Por lo que dicha iniciativa contempla la creación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados, órgano colegiado encargado de coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en la materia, en concordancia con la estrategia nacional y con la participación de municipios, así como de sectores sociales y académicos.

Se plantea el fortalecimiento de los mecanismos de atención y denuncia, mediante la instalación de un Centro Estatal de Atención a Denuncias por Extorsión, a cargo de la Secretaría de Seguridad estatal, además de la implementación de una estrategia integral para prevenir y combatir este delito, con el objetivo de reducir la cifra negra y generar mayor confianza institucional.

Con esta iniciativa, la gobernadora Delfina Gómez busca proteger el patrimonio, la seguridad y la integridad de las y los mexiquenses, así como frenar prácticas que afectan la economía local y generan temor entre la población. La propuesta de iniciativa, fue turnada a comisiones legislativas para su análisis y dictaminación, y posteriormente será sometida a discusión y eventual aprobación del Pleno del Congreso mexiquense.