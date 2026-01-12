Acción policial contra narcomenudeo en el EdoMéx

Coyotepec, Méx.- Resultado de despliegues estratégicos basados en inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a dos personas probables implicadas en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo; durante la intervención aseguraron 478 envoltorios con aparente droga.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad de la comunidad, efectivos de la dependencia estatal efectuaban patrullajes de vigilancia, en las cuales establecieron un punto de revisión en la colonia Acocalco. Tras inspeccionar varios vehículos, le marcaron el alto a una motocicleta, tripulada por dos personas.

Luego de consultar la información con el Centro de Mando la unidad no contaba con reporte de robo; sin embargo, el realizar una revisión preventiva encontraron en la bolsa derecha de la chamarra de uno de los individuos 400 dosis de papel que almacenaban una sustancia granulada con características de la cocaína en piedra.

Conforme al protocolo de actuación y en respeto a los derechos humanos a la mujer que lo acompañaba se le localizaron 78 empaques con la misma sustancia.

Ante el hallazgo y luego de informar que el poseer posibles sustancias prohibidas es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Eduardo “N” y Cinthia “N”, de 30 y 32 años respectivamente.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos junto con la motocicleta y posible droga asegurada, fueron presentados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.