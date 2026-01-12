Aprehenden a individuo por porte de arma y ataque

Naucalpan, Méx.- En atención a una denuncia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre probable implicado en los delitos de portación de arma de fuego y ataque peligroso.

A través de una denuncia al número nacional de emergencias 9-1-1, operadores del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) atendieron un reporte donde se refería que un sujeto realizaba disparos en la colonia Laderas de San Mateo, por lo que de manera inmediata se avisó a uniformados estatales en campo para su atención.

Efectivos de la dependencia estatal que realizaban patrullajes de vigilancia en el marco del Mando Unificado Zona Oriente, acciones instruidas en las Mesas de Paz, implementaron un despliegue operativo al arribar a calle Piñón en la misma colonia, observaron a un hombre que manipulaba lo que parecía una pistola, quien al percatarse de la presencia policial intentó huir del lugar, sin lograr su cometido.

Con comandos verbales los policías estatales le marcaron el alto y solicitaron una revisión física a su persona; tras llevar a cabo la inspección, hallaron entre sus pertenencias un arma de fuego, tipo revólver, calibre 380 milímetros, dos cartuchos útiles y cuatro casquillos percutidos.

Luego de informar que el poseer una pistola sin el permiso correspondiente y realizar detonaciones es constitutivo de un delito, los oficiales detuvieron a Emanuel “N” de 36 años, mismo que podría pertenecer a un grupo delictivo generador de violencia en la zona.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga el detenido, junto con los indicios, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica.